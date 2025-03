Stock Car: operadora Apostou será patrocinadora do piloto Zezinho Muggiati para a temporada 2025

Com apenas 21 anos, Zezinho é uma das promessas do automobilismo brasileiro.

Paraná.- A Apostou, operadora paranaense de apostas esportivas e loterias instantâneas, anunciou o acordo de patrocínio ao piloto curitibano Zezinho Muggiati para a disputa da temporada 2025 da Stock Car. O piloto compete pela equipe CAR Racing KTF Sports.

Com apenas 21 anos, José Luiz Muggiati Neto, o Zezinho, já tem um título da Stock Car Series, em 2023, além de ter sido campeão brasileiro de kart.

De acordo com a empresa de iGaming, a parceria amplia a atuação da companhia no apoio a competições de alto nível no Brasil. “A Stock Car é uma das categorias mais prestigiadas do Brasil e tem um público extremamente engajado. A parceria com Zezinho Muggiati reforça nosso compromisso em apoiar talentos nacionais e promover experiências de entretenimento cada vez mais emocionantes”, afirmou João Motta, CEO da Apostou.

A logomarca da Apostou será estampada no carro de Zezinho Muggiati, além de ativações estarem prevista ao longo da temporada deste ano da Stock Car.

A Apostou é uma das plataformas de iGaming que recebeu autorização do Ministério da Fazenda para operar apostas esportivas e jogos de cassino online no Brasil. A companhia tem também a certificação da Loterias do Estado do Paraná (Lottopar) para promover jogos lotéricos no território paranaense.

Entre os produtos comercializados pela Apostou está a loteria instantânea Raspinha, que ultrapassou a marca de mais de R$ 1 milhão (USD 165 mil) em prêmios distribuídos. A modalidade instantânea possui oito tipos de cartelas, a Aposta Certa, Bilhar, Jogo da Velha, Strike, Dominó, Fortuna, Bingo e Trucada da Sorte. Esses jogos podem ser adquiridos em cerca de 2 mil pontos de venda físicos espalhados pelo estado do Paraná.

