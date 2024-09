Sportradar promove workshop de integridade para o time profissional do Atlético-MG

Treinamento contou com a presença de atletas e equipe técnica do Galo (Imagem: Divulgação - Sportradar)

Seminário visa orientar atletas sobre ações de combate a manipulação de resultados.

Minas Gerais.- A empresa de tecnologia esportiva Sportradar realizou um workshop de integridade na Cidade do Galo, em Belo Horizonte (MG), para o time masculino do Clube Atlético Mineiro. A atividade, realizada na última quinta-feira (5), teve como objetivo o combate a manipulação de resultados no futebol brasileiro. Jogadores e comissão técnica foram orientados a identificar e evitar essas práticas.

Gerente de Parcerias de Integridade da Sportradar no Brasil e responsável pelos treinamentos de integridade da empresa no país, Felippe Marchetti destacou a importância de estar atento ao problema.

“Os métodos para manipular resultados estão cada vez mais sofisticados. Portanto, é essencial que todos os envolvidos no esporte estejam preparados para reconhecer e denunciar essa prática. A informação é uma das ferramentas mais poderosas que temos para combater esse crime. Além disso, foi muito gratificante ver o interesse dos jogadores do Atlético durante a apresentação. Educação e conscientização são cruciais para que juntos consigamos enfrentar esse problema e proteger o futebol”, afirmou.

No workshop, os jogadores aprenderam sobre casos reais de manipulação de resultados e suas consequências, além de entenderem como a Sportradar usa tecnologias avançadas para monitorar competições esportivas.

“É muito importante que o clube trabalhe com os atletas a conscientização desse tema. Periodicamente, mostramos os riscos e as formas de abordagem que podem ser feitas a eles, no sentido de redobrar a atenção. Também colocamos o nosso departamento jurídico à disposição para atuar em conjunto com o departamento de futebol, a fim de nos cercar de todos os cuidados e evitar que sejamos prejudicados”, destacou o diretor de Futebol do Galo, Victor Bagy.

O workshop integra uma série de treinamentos da Sportradar em clubes e federações no Brasil e no mundo. Esses programas fazem parte dos serviços de anti-manipulação de resultados da empresa.