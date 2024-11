Sem impacto: Presidente do Senado garante que regulamentação da reforma tributária não deve ofuscar CPI das Bets

A CPI das Bets não tem ainda uma data para iniciar os trabalhos.

Brasília.- O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), comentou no 2º Simpósio da Liberdade Econômica, em Brasília, nesta terça-feira (5), que a regulamentação da reforma tributária não deve ofuscar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets. A comissão tem o objetivo de investigar “a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras”.

“A CPI vem em boa hora e medidas de contenção também vem em boa hora. Infelizmente os cassinos não foram aprovados fisicamente no Brasil, mas passaram a integrar a vida das famílias, ou seja, essa lei colocou os cassinos dentro das casas dos brasileiros e obviamente que isso precisa ser limitado para evitar o vício no jogo e famílias inteiras estão comprometidas”, disse Pacheco ao Valor Econômico.

A CPI das Bets ainda está definindo uma data para o início dos trabalhos. O senador Dr. Hiran (PP-RR) deve ser o presidente da comissão, Eduardo Gomes (PL-TO) será o vice, e a relatoria ficará a cargo de Soraya Thronicke (Podemos-MS).

A comissão deve apurar sobre as empresas de apostas estrangeiras que atuam no Brasil, possíveis casos de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e envolvimento do crime organizado. Também serão investigadas as celebridades e influenciadores digitais que divulgam plataformas irregulares.

Ainda estão previstas discussões sobre contratos de patrocínio de empresas de apostas com clubes do futebol brasileiro, focando na origem e destinação do dinheiro, mas sem entrar no mérito da manipulação de resultados, que é pauta de outra CPI que está em andamento na casa e é presidida por Jorge Kajuru (PSB-GO) e tem Romário (PL-RJ) como relator.

A CPI das Bets tem duração prevista de 130 dias. Ela deve parar de dezembro a janeiro por conta do recesso parlamentar e será retomada em fevereiro.

