SBC Summit Rio 2025: Salsa Technology confirma participação na conferência

O evento do setor de jogos online será realizado de 25 a 27 de fevereiro no Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro.- A Salsa Technology, empresa de soluções em iGaming, confirmou a participação no SBC Summit Rio 2025, evento do setor de jogos online que será realizado de 25 a 27 de fevereiro no Riocentro, no Rio de Janeiro (RJ). A companhia pretende apresentar os produtos, incluindo o ecossistema FORMULA-BET que foi lançado recentemente.

A empresa deve também expor soluções famosas como a Salsa Omni e o Salsa Gator. “O SBC Summit Rio é um evento estratégico para o setor e, para a Salsa Technology, tem um significado ainda maior, desta vez, estamos jogando em casa,” comentou Eliane Nunes, CGO da Salsa Technology.

“O FORMULA-BET foi projetado para dar aos operadores um ponto de partida sólido no mercado regulado brasileiro, com uma implementação rápida, conformidade total com a regulação e a flexibilidade necessária para atender às demandas individuais de cada operador. Além da tecnologia, nosso DNA brasileiro nos permite oferecer suporte próximo, direto e personalizado, adaptado à realidade do mercado”, complementou a executiva.

A Salsa Technology vai levar ao SBC Summit Rio, além de Eliane Nunes, o CEO Peter Nolte, o Business Development Manager Otavio Miranda e a Retention, Operations & CS Manager Cathiussa Canez.

O SBC Summit Rio é um evento que deve reunir mais de 15 mil profissionais da indústria de jogos, em uma área de mais de 70mil m². Estarão reunidos no local milhares de representantes das principais empresas de apostas esportivas, loterias e jogos de cassino do mundo. Além do evento principal, também ocorrerão eventos paralelos relevantes como o Affiliate Leaders Summit, o Payment Expert Summit e o INFINITY.

