Mercado brasileiro de iGaming: Salsa Technology anuncia Eliane Nunes como CGO

A Salsa Technology, empresa de soluções em iGaming, anunciou a promoção de Eliane Nunes ao cargo de Chief Growth Officer (CGO). A executiva brasileira entrou na empresa em 2021 como Gerente de Marketing. No ano seguinte, assumiu a posição de Head de Marketing e Vendas. Com a função atual, Nunes terá a missão de contribuir para o crescimento da companhia no Brasil e na América Latina.

De acordo com a Salsa, a promoção de Eliane faz parte de uma reestruturação interna para adequar as estratégias de desenvolvimento da empresa às demandas dos mercados latino-americanos. Ainda segundo a companhia, a executiva tem contribuído para a consolidação da marca no setor de iGaming.

“Esses anos à frente da área comercial foram uma verdadeira escola, e me sinto bastante pronta para encarar esse novo desafio e oportunidade. Continuar essa jornada de aprendizagem agora ainda mais próxima de líderes como Peter Nolte e André Neves vai ser incrível”, declarou Nunes.

O fundador da Salsa, Peter Nolte, comentou sobre a mudança. “Uma das principais demandas para o cargo de CGO é potencializar a colaboração entre marketing, vendas, produto e customer success, alinhando objetivos e metas de crescimento. Eliane demonstrou, ao longo de sua trajetória, a capacidade de transitar com facilidade entre diferentes áreas da empresa, sempre com uma visão orientada a resultados. Estamos confiantes de que ela desempenhará um papel essencial na continuidade do crescimento da Salsa”, disse.

Nesta semana, a Salsa Technology está participando do CGS Florianópolis, na capital de Santa Catarina. A companhia está no estande A70/A80, no CentroSul Convention Center, de 12 a 15 de dezembro. Os visitantes da conferência poderão conhecer algumas das soluções da empresa, como o Salsa Omni e o Salsa Gator.

Além das exposições na feira, a companhia terá representantes participando das palestras do evento. Eliane Nunes será moderadora do painel “Perspectivas futuras do mercado de apostas no Brasil”. Jefferson Torquato, Head de Tecnologia da Salsa, participará da mesa redonda “Marketing e tecnologia no mundo das apostas”.

Sobre a sua participação no evento em Florianópolis, Eliane Nunes comentou: “O CGS Florianópolis é um evento muito importante no calendário, especialmente com o lançamento do mercado regulado do Brasil em janeiro. Junto com a equipe, estamos ansiosos para discutir nossas soluções e o impacto que nossa tecnologia e expertise localizada trarão para empresas que buscam ter sucesso no mercado regulado brasileiro”.