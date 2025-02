Saiba quem é Leonardo Montenegro Chaves, que assume a liderança da OKTO na América Latina

O executivo era o country manager Brasil da companhia financeira desde 2022.

O executivo brasileiro Leonardo Montenegro Chaves assume a liderança da OKTO América Latina, empresa de soluções em pagamentos que, entre outras áreas, atua no setor de iGaming. O profissional era o country manager Brasil da companhia financeira desde 2022 e agora vai comandar as ações em todo o continente.

Chaves é especialista em soluções de pagamento, com experiência em tecnologia e inovação. Entre suas experiências profissionais estão trabalhos na Aventis Pharma, Philips, Cielo, além de ser cofundador da 4Ward Brasil.

“O desafio agora é ainda maior e creio que, novamente, teremos uma jornada de sucesso, calcada em boas práticas do Brasil para os demais países, visando estruturar o país para ser o hub Latam, meta fortalecida por um time com amplo conhecimentos técnicos e muita dedicação. Assim, permanecemos como uma companhia líder e sólida em pagamentos digitais no Brasil, na América Latina e em todo mundo”, comentou Montenegro Chaves.

O executivo será um dos palestrantes do SBC Summit Rio 2025, um dos principais eventos da indústria de jogos de azar na América Latina. A conferência será realizada entre os dias 25 e 27 de fevereiro no Riocentro, no Rio de Janeiro (RJ).

Recentemente, a OKTO adquiriu o controle societário da U4C, instituição de pagamentos sediada no estado de Minas Gerais que trabalha com intermediações financeiras no mercado de apostas esportivas. Com isso, a multinacional expandiu sua presença no Brasil, e se tornou participante direta do Pix, Open Finance e Iniciador de Transação de Pagamento (ITP), podendo processar informações diretamente com o Banco Central.

Leonardo Chaves comentou, no mês passado, sobre a aquisição da U4C pela OKTO: “Essa aquisição nos permite atuar de forma ampla e segura no processamento de pagamentos, atendendo não apenas o mercado de apostas esportivas, mas também empresas de diversos setores que buscam soluções eficientes e reguladas. Além disso, estamos prontos para ampliar nossos serviços e oferecer soluções financeiras mais completas, reforçando nosso novo posicionamento como Okto Bank”, disse.

Veja também: Para executivo da OKTO, regulação do iGaming é uma oportunidade de expansão no Brasil