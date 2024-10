Saiba o motivo da CBF permitir a propaganda da Esportes da Sorte em suas competições

A Confederação Brasileira de Futebol abriu uma exceção para as empresas que possuem a licença da Loterj.

São Paulo.- A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu um ofício que pode permitir que o Corinthians continue exibindo a marca de sua patrocinadora máster, a operadora de apostas esportivas e jogos online Esportes da Sorte. A empresa de iGaming obteve a licença de operação estadual certificada pela Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj).

A CBF havia afirmado, em uma outra nota na semana passada, informando que os clubes brasileiros deveriam parar de exibir em seus uniformes as marcas das empresas de apostas esportivas que não estivessem dentro do processo de regulamentação federal.

Com isso, o Timão teria que evitar fazer publicidade da patrocinadora quando os jogos fossem fora do território do Rio de Janeiro, ou seja, na maior parte de suas partidas. Porém, a entidade máxima do futebol nacional acabou revendo a decisão e abriu uma exceção para as empresas que possuem uma licença da Loterj, já que a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda permite a operação de empresas de apostas de quota fixa que conseguiram uma certificação estadual.

Dessa forma, a logo da Esportes da Sorte poderá ser exibida nos uniformes, não apenas do Corinthians, mas também do Bahia, Grêmio e ainda o time de futebol feminino do Palmeiras.

O alvinegro paulista, inclusive, vai jogar contra o Athletico-PR, que era patrocinada pela mesma plataforma de apostas, mas decidiu rescindir o contrato na primeira semana deste mês de outubro porque, naquele momento, a companhia não estava regularizada.

O Corinthians, por sua vez, afirmou, através de nota, que a parceria entre clube e patrocinadora continuam. “Nos termos da legislação em vigor, está autorizado a seguir com a exposição da marca Esportes da Sorte, conforme contrato atual, que segue sendo integralmente cumprido pelas partes. O clube está amparado também por uma decisão judicial obtida pela parceira, que está sob segredo de justiça, ratificando a autorização para a publicidade da marca”, disse o alvinegro.

A Esportes da Sorte, também através de nota, afirmou que ainda busca a autorização do Ministério da Fazenda para obter a licença federal e começar o ano de 2025 totalmente regularizado.

O contrato entre o time paulista e a empresa de apostas é válido até o final de 2026 e prevê um pagamento total de R$ 309 milhões. Além desse valor, há ainda a promessa de que a companhia de iGaming fará um aporte de R$ 57 milhões para ajudar no pagamento dos salários do atleta holandês Memphis Depay.

Veja também: Entenda como a Esportes da Sorte entrou para o grupo de bets licenciadas pela Loterj