Saiba como a Sportingbet revitalizou quatro quadras poliesportivas em São Paulo

Os espaços no Parque Villa-Lobos receberam o nome de Arena Sportingbet.

São Paulo.- A operadora de apostas esportivas Sportingbet revitalizou quatro quadras poliesportivas do Parque Cândido Portinari, um local público de lazer que fica dentro do espaço do Parque Estadual Villa-Lobos, na cidade de São Paulo (SP). Para celebrar a reabertura das quadras, a empresa realizará um evento gratuito no domingo (15).

A empresa de apostas renomeou a região das quadras poliesportivas de Arena Sportingbet. No local, foi montado um espaço de convivência com food trucks e outros equipamentos de lazer. Foi feita uma reforma do espaço, com instalação de novo piso, nova pintura e a estilização da Arena. A área recebeu um grafite de cerca de 2 mil m² do artista Fernando Chamarelli.

No dia 15, os visitantes poderão participar de desafios esportivos, batalhas de MCs e outros eventos. Durante o ano de 2025, estão previstas diversas atividades. No site do Sportingbet é possível ver o calendário de eventos.

“Ao revitalizar estas quadras e organizar eventos como esse, esperamos criar um ambiente que celebra a paixão pelos esportes e que ofereça oportunidades únicas de lazer e convivência para todos. Queremos que a Arena Sportingbet seja um ponto de encontro vibrante e acolhedor, onde todos os que amam esporte possam se reunir e desfrutar de momentos inesquecíveis”, comentou Antônio Forjaz, country manager da operadora de apostas.

O grafiteiro Fernando Chamarelli comentou sobre a obra que fez para a Arena Sportingbet: “Foi uma obra de grande importância para a minha carreira, a maior que já criei. Uma arte feita para ser apreciada do céu, mas que ganha vida para quem caminha sobre ela. É muito legal pensar na minha arte ocupando um espaço voltado para lazer e esportes”.

“Foi um projeto desafiador, mas muito bacana em vários sentidos. Além disso, o tema da obra é esportes, meu hobby favorito. Enquanto eu pintava, a maior vontade que surgia era entrar nas quadras e dar alguns chutes a gol”, complementou o artista.

“A parceria com a Sportingbet possibilitou a revitalização das áreas esportivas do Parque Villa-Lobos, oferecendo mais conforto e segurança para os milhares de frequentadores que praticam atividades físicas. Essa iniciativa reforça o compromisso com o investimento em espaços públicos e gratuitos, fortalecendo a conexão da marca com a comunidades”, declarou Eduardo Rigotto, CEO da Reserva Parques, que administra o Parque Villa-Lobos.

