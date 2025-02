Reals autorizada: empresa recebe licença definitiva para operar no Brasil

Portaria com a licença da operadora foi publicada pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA).

A Reals recebeu autorização definitiva do Governo Federal para operar no Brasil até 2029, dentro do prazo estabelecido para as licenças do setor. A portaria SPA/MF Nº 372, publicada na terça-feira (25), confirma que a empresa atende aos requisitos do setor de apostas. A empresa, já atuava provisoriamente desde 1º de janeiro com a nova regulamentação.

“A Reals já é uma marca de enorme prestígio do cenário brasileiro, sendo uma das que mais coleciona fãs e movimenta as redes sociais. Conseguir essa autorização definitiva era um movimento extremamente importante para comprovar a credibilidade das nossas operações”, afirmou Rafael Borges, CEO da Reals.

A Reals, patrocinadora máster da equipe do Coritiba, segue expandindo sua atuação no mercado de apostas no Brasil. A empresa participa de eventos nacionais e internacionais e está em fase final de instalação de sua nova sede em São Paulo. Além disso, prevê a ampliação do quadro de funcionários, com a contratação de 1,5 mil pessoas nos próximos meses.

“É um passo que gera confiança e credibilidade junto ao público. Agora é hora de intensificar as nossas ações e focar em oferecer a melhor experiência possível para os apostadores. Tenho certeza de que será um ano de muito crescimento para a empresa”, projetou Rafael Borges.

