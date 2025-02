Basquete 3×3: casa de apostas Reals é a nova patrocinadora máster da equipe do Bahia

Além da exibição da marca de apostas no uniforme, o acordo prevê a exposição em placas e backdrops.

Bahia.- O time de basquete 3×3 do Bahia anunciou a operadora de apostas esportivas Reals como a nova patrocinadora máster. A marca da empresa de iGaming será estampada na área nobre do uniforme tricolor durante as competições da temporada 2025.

Além da exposição na camisa dos atletas, a logomarca da Reals será exibida em placas no ginásio dos jogos em casa e em backdrops durante as entrevistas. O acordo prevê ainda a realização de ações nas redes sociais e ativações presenciais para os torcedores.

“Estamos comprometidos com o fomento dos esportes olímpicos no Brasil e o investimento na modalidade do Basquete 3×3, do Bahia, é o grande start desse projeto. Essa é apenas a primeira iniciativa entre várias outras que a empresa está planejando e que serão divulgadas nos próximos dias”, afirmou Rafael Borges, CEO da Reals.

Para esta temporada, o Tricolor reforçou o seu elenco de basquete 3×3 com atletas como Branquinho, Jackson, Augusto, Kenobi, Robinho, Cubano, Croata, Gabys e Assunção. O comandante da equipe é o treinador José Roberto Mariano Rodrigues Junior, o Juninho. O time vai entrar em quadra para a disputa do Campeonato Baiano, Brasileiro Interclubes e Circuito Nacional CBB.

A Reals é umas das casas de apostas incluídas na lista das empresas autorizadas pelo Ministério da Fazenda para operar no Brasil. Em outubro, a companhia anunciou que iria abrir uma nova sede na cidade de São Paulo (SP) e que tinha a intenção de contratar até 1,5 mil funcionários nos meses seguintes.

Veja também: Expansão da marca: Reals anuncia que terá nova sede e contratará 1.500 funcionários