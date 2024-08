Provedora de iGaming Salsa Technology anuncia Thiago Valadão como country manager Brasil

Thiago Valadão e a Salsa Technology estão no CGS Recife. (Foto: Reprodução/LinkedIn/Salsa Technology)

O executivo tem o objetivo de ajudar a expandir a presença da marca no país.

A provedora de conteúdo para a indústria de iGaming, Salsa Technology, anunciou, na quarta-feira (28), a contratação de Thiago Valadão como novo country manager da empresa no Brasil. O executivo, que tem experiência em vendas e administração em grandes empresas internacionais, chega à Salsa com o objetivo de ajudar a expandir a presença da marca no país.

“A Salsa já vem se preparando há muito tempo para ser o melhor parceiro de tecnologia para o mercado regulado brasileiro que um operador pode ter e poder contar com a experiência profissional do Valadão para nos ajudar a amplificar essa mensagem é fundamental neste momento onde as cartas da regulamentação – nos níveis federal, estaduais e municipais – estão sendo colocadas”, comentou o fundador da empresa, Peter Nolte.

“Encaro o desafio com muita dedicação e foco neste mercado que está em franca expansão, com o objetivo de consolidar a Salsa como líder e principal parceiro de negócios neste segmento”, disse Valadão.

A Salsa participou de testes através da Coordenação-Geral de Loterias (Cogel) do Ministério da Fazenda para obter o licenciamento federal do setor que atua. Valadão e outros membros da equipe da companhia está participando e patrocinando o CGS Recife, que será realizado até esta sexta-feira (30).

