Prime Regulariza: time de basquete do Botafogo fecha patrocínio com empresa regularizadora de sorteios e rifas

Acordo vai contar também com o lançamento de um título de capitalização do clube carioca.

Rio de Janeiro.- O Botafogo anunciou, na segunda-feira (14), que fechou um acordo de patrocínio com a Prime Regulariza para o time de basquete. A empresa oferece soluções para operadoras que realizam sorteios e rifas possam se regularizar e promover os certames de acordo com a legislação brasileira.

De acordo com o FogãoNet, com o contrato, a marca da empresa de legalização de sorteios será estampada na barra inferior frontal e também na parte superior das costas da camisa do basquete do alvinegro carioca até setembro de 2025.

“O patrocínio da Prime Regulariza é o maior investimento privado da história do nosso basquete. Ele é consequência de um consistente trabalho de estruturação corporativa. Fechamos um acordo de grande abrangência e desdobramentos. Teremos muitas surpresas pela frente“, afirmou o head de marketing do Botafogo, Marcelo Guimarães.

A parceria entre a empresa e o clube vai proporcionar também o lançamento da “Botafogo Premia“, uma plataforma de sorteio de prêmios para a torcida do Glorioso. O novo título de capitalização deve ser comercializado em breve.

Segundo o site, parte da arrecadação com o Botafogo Premia vai ficar com o alvinegro e outra parte será doada a instituições beneficentes.

A Prime Regularize atua desde 2017, já tendo auxiliado na legalização de sorteios, rifas e títulos de capitalização no país que já somam mais de R$ 660 milhões (USD 120 milhões) em arrecadação. Além do patrocínio ao basquete do Botafogo, a empresa patrocina também o time de futebol do Fortaleza.

