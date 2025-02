Pragmatic Play será patrocinadora e participante do SBC Summit Rio

Evento, que acontecerá de 25 a 27 de fevereiro, deve atrair mais de 15 mil delegados no Riocentro, no Rio de Janeiro.

Comunicado de imprensa.- A Pragmatic Play, fornecedora de conteúdo para a indústria de iGaming, fará uma aparição no SBC Summit Rio 2025, marcando a presença da provedora na primeira conferência latino-americana do ano. A exposição, que ocorrerá durante três dias, de 25 a 27 de fevereiro, deve atrair mais de 15 mil delegados no Riocentro, no Rio de Janeiro.

O evento, a principal exposição de apostas esportivas e jogos do Brasil, contará com painéis instigantes e oportunidades de networking, além da estreia de dois novos encontros: o Affiliate Leaders Summit e o Payment Expert Summit.

A Pragmatic Play será patrocinadora platinum da conferência, reforçando seu compromisso com o dinâmico e crescente mercado brasileiro. O premiado provedor também apresentará seu portfólio abrangente e uma seção dedicada ao seu mais recente segmento de apostas esportivas no estande B700, além de convidar os participantes para um emocionante painel de discussão que explora estratégias para prosperar em mercados competitivos.

A participação da Pragmatic Play no SBC Summit Rio destaca sua expansão e investimento contínuos na América Latina, reforçando seu status como líder na entrega de conteúdo de jogos diversificado e de alta qualidade em todo o mundo.

Atualmente, a Pragmatic Play produz até nove novos títulos de caça-níqueis por mês, além de oferecer jogos de cassino ao vivo e bingo como parte de seu portfólio de vários produtos, disponível por meio de uma única API.

