Pragmatic Play lança novo jogo da série John Hunter

Slot traz temática astronômica e recursos como símbolos misteriosos e rodadas de dinheiro.

Comunicado de imprensa.- A Pragmatic Play anunciou o lançamento de John Hunter and Galileo’s Secrets, novo título da série John Hunter. O jogo combina símbolos misteriosos e rodadas de dinheiro, com possibilidade de ganhos de até 5.000 vezes a aposta.

O slot tem uma grade 5×3 e apresenta elementos como telescópios, globos e mapas. Os símbolos misteriosos podem ocupar rolos inteiros e se transformar em símbolos correspondentes para aumentar os pagamentos ou em símbolos de dinheiro, que ativam a rodada de dinheiro.

Para acionar essa funcionalidade, é necessário obter pelo menos seis símbolos de dinheiro, o que concede três respins. A cada novo símbolo de dinheiro que aparece, o número de respins é reiniciado para três. O recurso termina quando não há mais respins ou quando toda a grade é preenchida com símbolos de dinheiro, momento em que os valores acumulados são pagos.

O jogo também conta com um modo bônus, ativado ao obter três símbolos scatter de livro. Inicialmente, são concedidas oito rodadas grátis. Antes do início da funcionalidade, um símbolo aleatório é escolhido como símbolo misterioso, o que determina se o bônus começa no nível Bronze, Prata, Ouro ou Super. Há ainda uma opção de aposta para tentar subir de nível e obter um símbolo misterioso de maior valor.

Durante as rodadas grátis, os símbolos misteriosos se expandem para cobrir todo o rolo, e scatters adicionais são coletados em um medidor. A cada quatro scatters coletados, o nível do bônus sobe, um novo símbolo misterioso é definido e duas rodadas grátis extras são concedidas.

O nível Super pode ser atingido tanto por meio de upgrades dentro do bônus quanto ao obter pelo menos um super scatter em um giro que ativa a funcionalidade. Nesse nível, o símbolo misterioso é sempre um símbolo de dinheiro, aumentando as chances de acionar a rodada de dinheiro.

O novo jogo se junta ao portfólio da Pragmatic Play, que recentemente lançou títulos como Wild Wildebeest Wins, Bigger Bass Splash e Ancient Island Megaways™.