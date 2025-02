Pragmatic Play faz parceria com a Casinuu para expandir atuação na América Latina

Portfólio de slots, cassino ao vivo e esportes virtuais da Pragmatic Play estarão disponíveis na plataforma da Casinuu.

Comunicado de imprensa.- A Pragmatic Play, fornecedora de conteúdo para a indústria de iGaming, continua a sua expansão no mercado latino-americano após firmar uma nova parceria com a Casinuu.

Com esse acordo, a Pragmatic Play integrará seu portfólio de slots, cassino ao vivo e esportes virtuais na plataforma da Casinuu, oferecendo aos jogadores da região uma experiência com seus conteúdos.

Veja também: Pragmatic Play será patrocinadora e participante do SBC Summit Rio

Os clientes da Casinuu agora terão acesso a alguns dos títulos mais populares da Pragmatic Play, incluindo os favoritos do público Sweet Bonanza 1000 e Bet Behind Pro Blackjack, além de jogos imersivos de esportes virtuais e experiências com dealers ao vivo.

A parceria com a Casinuu, uma operadora reconhecida por sua forte presença local, reforça o compromisso contínuo da Pragmatic Play em expandir sua atuação no mercado de iGaming da América Latina.

Dando sequência a uma série de parcerias bem-sucedidas no continente, o acordo destaca a dedicação da empresa em fornecer entretenimento de alto nível para jogadores em mercados de rápido crescimento.

Veja também: Conheça o Brick House Bonanza, novo slot desenvolvido pela Pragmatic Play

Victor Arias, VP LATAM da ARRISE, que impulsiona a Pragmatic Play, comentou: “Este novo acordo com a Casinuu é mais um passo empolgante na trajetória da Pragmatic Play para levar experiências de jogo de alto nível aos jogadores da América Latina. A abordagem inovadora da Casinuu está perfeitamente alinhada com a visão da Pragmatic Play, e estamos ansiosos por uma colaboração de sucesso que agregue um enorme valor ao público.”

Tatiana Salazar, Diretora Comercial da Casinuu, acrescentou: “Estamos muito felizes em firmar esta parceria com a Pragmatic Play para proporcionar uma experiência de jogo incomparável aos nossos usuários. Seu portfólio é amplamente reconhecido pela variedade e qualidade, e temos certeza de que será um grande sucesso em nossa plataforma.”

Atualmente, a Pragmatic Play produz até oito novos títulos de slots por mês, além de oferecer jogos de Cassino ao Vivo e Bingo como parte de seu portfólio multiproduto, disponível por meio de uma única API.