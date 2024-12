“Pra jogar, tem que ter regra”: IBJR lança campanha para promover o mercado regulamentado de apostas

Comentaristas e ex-árbitros PC Oliveira e Renata Ruel são os apresentadores da campanha.

O Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR) deu início, nesta segunda-feira (16), à campanha “pra jogar, tem que ter regra”. A ação visa informar sobre as mudanças com a regulamentação do mercado de apostas online, que começará em 1º de janeiro de 2025.

A campanha do IBJR contará com comerciais para TV, anúncios online, além de matérias em jornais e revistas. Os comentaristas e ex-árbitros PC Oliveira e Renata Ruel apresentarão as soluções da regulamentação para garantir a integridade e a proteção dos jogadores.

“A partir de janeiro, as bets autorizadas terão reconhecimento facial, evitando o acesso de menores de 18 ano”, informa PC de Oliveira em trecho do comercial.

“E só as bets autorizadas vão ganhar a terminação.bet.br”, acrescenta Renata Ruel.

A ex-árbitra e comentarista da ESPN, inclusive, fez uma publicação em sua rede social comentando sobre as gravações.

“Luz, câmera e ação. A vida nos proporciona experiências únicas e espetaculares. Tivemos a oportunidade de gravar esta campanha de conscientização para o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Foi um dia intenso de gravação junto com uma equipe sensacional. E aqui está um pouquinho dessa dupla com fotos, o vídeo que está circulando e ainda o making off. Afinal, pra jogar, tem que ter regra”, comentou.