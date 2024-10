Jogo de caça-níquel online explora o mundo subaquático envolvendo lendas, mitos e magia.

Comunicado de imprensa.- A TaDa Gaming apresenta Poseidon, um jogo que explora um mundo subaquático inspirado em lendas e mitos, com seis linhas, seis rolos, além de um rolo de multiplicador de bônus adicional.

O jogo oferece uma variedade de recursos, como Rodadas em Cascata, Giros Grátis, Multiplicadores de até 500x no jogo bônus, a Rodada de Eliminação e uma aposta máxima de 50.000x.

De acordo com a desenvolvedora, o rolo de bônus traz Multiplicadores e Símbolos Especiais, enquanto os rolos de um a seis conduzem os jogadores por um cenário subaquático repleto de criaturas marinhas, sereias e o deus Poseidon.

Quatro Scatters de Pérola ativam Dez Giros Grátis, com até seis Scatters liberando 14 Giros Grátis e Multiplicadores de x2 ou mais. Scatters adicionais concedem Giros Grátis extras, e é possível reiniciar a rodada durante os Giros Grátis.

O recurso de rolos em cascata remove símbolos vencedores, permitindo que novos símbolos preencham os espaços vazios. Isso pode ocorrer tanto no jogo base quanto nos Giros Grátis.

O destaque do jogo é a Rodada de Eliminação, onde bordas douradas marcam as posições premiadas, e os símbolos desaparecem após ativar o efeito, renovando as posições a cada giro.

Símbolos Especiais Mega, como o Tubarão, Água-viva e Polvo, aparecem aleatoriamente, cada um com um bônus único. O Tubarão oferece símbolos de 2×2, 3×3 e 4×4, enquanto a Água-viva transforma todos os símbolos em símbolos de maior valor e o Polvo soma os Multiplicadores para aumentar os ganhos.

Os Multiplicadores vêm da Bolha de Ar e do Baú do Tesouro nos Símbolos Especiais do rolo de bônus, com 1x da Bolha de Ar até 2x-8x para o Baú Azul, 10x-25x para o Baú Marrom e um lendário 50x-500x para o Baú Real Roxo!

Cada vez que um Multiplicador é concedido em qualquer rodada, o valor será mostrado no quadro à esquerda da tela, permitindo que os jogadores calculem facilmente seus ganhos.

“A combinação de mitologia e criaturas subaquáticas, com jogabilidade suave, gráficos impressionantes e uma trilha sonora envolvente, contribui para a emoção deste jogo imersivo de volatilidade média. Além disso, a mecânica intuitiva posiciona uma linha horizontal na parte superior da tela para jogos em dispositivos móveis e uma linha vertical para tablets ou desktop, mantendo a grade visualmente fácil de acompanhar”, destacou a empresa.

Sean Liu, Chefe de Gestão de Produtos da TaDa Gaming, comentou: “O reino oceânico de Poseidon está agitado! Os jogadores precisam estar sempre atentos durante o jogo, já que todos os recursos interagem entre si e são acionados aleatoriamente. O rolo de multiplicador de bônus traz um grande aumento ao já forte potencial de vitórias, oferecendo uma jogabilidade realmente envolvente.”

Disponível em mais de 20 idiomas e com mais de 100 opções de pagamento, Poseidon foi lançado nesta quarta-feira (2), ampliando ainda mais o catálogo dinâmico e repleto de recursos da TaDa.

A TaDa Gaming atualmente lança até quatro jogos por mês, adicionando continuamente novos títulos ao seu portfólio diversificado. Conhecida especialmente por seus jogos de pesca e tiro que revolucionaram a indústria, a TaDa Gaming se orgulha de estar à frente da inovação no cenário de iGaming.