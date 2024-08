Plataformas de apostas online registram crescimento de 45,46% na audiência no segundo trimestre de 2024

O site Bet7k.com manteve a liderança em audiência com um crescimento de 238,23%.

No segundo trimestre de 2024, os sites de apostas online tiveram 2,025 bilhões de visitas, um crescimento de 45,46% em relação ao ano anterior. Entre abril e junho de 2024, as plataformas do setor receberam 52,51 milhões de usuários únicos por mês, um aumento de 28,32% em comparação com o ano passado.

A análise da Similarweb sobre os 100 principais sites no Brasil revelou que, no período analisado, as plataformas receberam em média 12 visitas por usuário, com cada um visitando seis sites e passando, em média, 3 minutos e 34 segundos em cada visita.

De acordo com os dados do estudo da Similarweb, o ranking de audiência com as 10 principais plataformas ficou assim:

Bet7k O jogodobicho.com Blaze Betnacional Estrelabet Betano Resultadofácil.com.br Cassinopix.com Bet365 Esportes da Sorte

No segundo trimestre, a Bet7k.com manteve a liderança em audiência com um crescimento de 238,23%. O site atingiu 71,15 milhões de visitantes mensais, dos quais 24,08 milhões foram únicos, detendo 10,54% do mercado. A maior parte da audiência (92,3%) acessou o site via mobile, enquanto 7,7% usaram desktop

A Blaze (blaze1.space) subiu para o terceiro lugar, depois de ocupar a sétima e a décima posição no trimestre anterior. O site teve 30,60 milhões de visitantes mensais, com 8,47 milhões de únicos, representando 4,56% do mercado. A maioria dos acessos (93,2%) foi feita via mobile, enquanto 6,8% usaram desktop.

A Betnacional, na quarta colocação, caiu uma posição em relação ao primeiro trimestre, com uma redução de 32,28% para 29,39 milhões de visitas mensais e 5,45 milhões de visitantes únicos. O site detém 4,35% do mercado, com 96,1% da audiência acessando via mobile e 3,9% via desktop.

A EstrelaBet entrou na quinta posição com um crescimento de 1.446,22%, alcançando 27,19 milhões de visitas mensais e 11,96 milhões de visitantes únicos. O site detém 4,03% do mercado, com 92,5% da audiência acessando via mobile e 7,5% via desktop.

A Betano está na sexta posição, com 26,51 milhões de visitas mensais e uma redução de 37,28%. O site tem 8,34 milhões de visitantes únicos, representando 3,93% do mercado. A audiência é dividida entre 51,9% no mobile e 48,1% no desktop.

Entre as 10 plataformas pesquisadas, o Jogo do Bicho.com, na segunda colocação com 30,82 milhões de visitas e 1,86 milhões de visitantes únicos (4,56% do mercado), teve uma queda de 7,78%. O Resultadofácil.com.br, na sétima posição com 23,06 milhões de visitas e 1,96 milhões de visitantes únicos (3,42% do mercado), também é uma plataforma informativa de resultados.