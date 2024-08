Pesquisa revela que 49% dos apostadores prioriza facilidade de saque ao escolher plataforma de apostas

Estudo também aponta que 37% dos apostadores trocaram de sportsbooks devido a processos de pagamento lentos.

De acordo com uma pesquisa, 49% dos brasileiros consideram a facilidade de retirar ganhos o principal fator na escolha de sites de apostas. O estudo foi conduzido com mais de 800 participantes pela Zimpler, uma processadora de pagamentos instantâneos europeia.

Ainda de acordo com os dados, 37% dos apostadores trocaram de sportsbooks devido a processos de pagamento lentos. Além disso, os principais fatores na escolha de uma plataforma de apostas são a facilidade de navegação (46%), os bônus (38%) e a reputação da plataforma (37%).

“Velocidade, simplicidade e segurança são fundamentais para o sucesso em um mercado tão difícil e competitivo quanto o de apostas online no Brasil. As empresas não devem negligenciar esses pontos para crescer no país” destacou Johan Strand, CEO da Zimpler.

O relatório revela que apostas esportivas são as mais populares, seguidas por jogos de cassino. Os principais motivos para apostar são a busca por renda extra (44%) e a diversão (31%). O estudo também destacou a frequência das apostas, com 69% dos apostadores realizando apostas pelo menos uma vez por semana.