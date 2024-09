Pay recebe autorização do Banco Central para processar pagamentos em plataformas de iGaming

Empresa vai focar serviços no mercado brasileiro de jogos e apostas online.

A Pay Instituição de Pagamento S.A., parte do Grupo Eightroom Vpag, recebeu autorização do Banco Central do Brasil para atuar como instituição de pagamento emissora de moeda eletrônica. A empresa focará no setor de jogos e apostas. A autorização foi concedida no dia 23 de agosto.

A Pay oferecerá diversos serviços para consumidores brasileiros, incluindo a Vpag, que permitirá a criação e portabilidade de chaves Pix, cartões de crédito físicos e virtuais, pagamento de contas e um programa de fidelidade voltado para apostadores.

A Pay oferecerá, por meio de um aplicativo exclusivo, a gestão de saldos em diferentes casas de apostas, depósitos e saques, além de acesso a promoções e incentivos personalizados. Para casas de apostas licenciadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas, a empresa disponibilizará contas transacionais que garantem o cumprimento dos requisitos legais sobre meios de pagamento estabelecidos pelo Ministério da Fazenda.

“Com este feito, conseguimos aprimorar nossa experiência, integrando com os principais operadores que buscam se consolidar com diferenciais que temos dentro de casa. Além dos operadores, também estamos voltados para os usuários, que viram um foco sem precedentes em nossa busca de aprimorar a experiência do usuário de todos os lados”, comentou Bernardo Bicarano, CCO da Pay, em comunicado oficial.

Vale destacar que, conforme a Lei nº 14.790/2023, apenas instituições financeiras ou de pagamento autorizadas pelo Banco Central estão aptas a operar no segmento de jogos e apostas online.