Parceria firmada: Jovem Pan fecha acordo de patrocínio com a operadora KTO

A KTO é uma das operadoras que se inscreveu no Ministério da Fazenda para obter a licença de operação no Brasil.

Plataforma de iGaming vai anunciar na programação de rádio, YouTube e redes sociais.

A operadora de apostas esportivas KTO anunciou que firmou um acordo de patrocínio ao Grupo Jovem Pan. A plataforma de iGaming vai promover ativações no Jovem Pan Esportes, um dos canais do YouTube que mais têm seguidores no setor de esportes do Brasil.

De acordo com o site Tela Viva, os conteúdos da KTO que serão veiculados na Jovem Pan são variados, incluindo merchans, vinhetas durante a programação, comerciais nos intervalos e spots de rádio. Também estão previstas exibições de dicas de apostas para os espectadores e publicação de conteúdos em redes sociais e no site oficial do veículo de comunicação.

Paula Carvalho, Marketing State Manager da KTO, comentou sobre a parceria entre a marca e o conglomerado de comunicação. “Entendemos como um movimento estratégico, que contribuirá para a visibilidade da marca e, principalmente, nos aproximará ainda mais do nosso público. Além disso, será um espaço importante para incentivarmos o jogo responsável ao maior número possível de pessoas. Estamos animados com essa oportunidade que, com certeza, trará ótimos resultados para as duas marcas”, disse.

O gerente comercial do Grupo Jovem Pan, Klayton Cavalcante, também falou sobre o acordo: “Estamos extremamente felizes com este novo parceiro em nossa programação esportiva. Juntos, trabalharemos para alcançar os objetivos da KTO, e estamos confiantes de que esta será uma parceria duradoura e muito produtiva, que agregará valor a ambas as marcas e trará um novo nível de experiência para nossos espectadores e ouvintes”.

Veja também: Saiba quais são as 14 novas empresas que protocolaram pedido de licença para operar apostas no Brasil