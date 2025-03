BGaming e Instituto de Arte A7MA anunciam parceria para projeto criativo com foco social

Iniciativa une iGaming e arte urbana para valorizar talentos locais e fortalecer a integração cultural

Comunicado de imprensa.– O provedor de conteúdo para iGaming BGaming anunciou o lançamento de um projeto criativo com foco em responsabilidade social corporativa (CSR) em parceria com o Instituto de Arte A7MA, de São Paulo. A iniciativa busca apoiar artistas locais, fortalecer os laços com a comunidade e reforçar o compromisso da empresa com a integração cultural.

O Instituto de Arte A7MA é um reconhecido espaço cultural e galeria da capital paulista, reunindo artistas, telas, pincéis e mentes criativas em prol da arte contemporânea, fortemente influenciada pela cultura urbana.

A parceria entre BGaming e A7MA teve início no ano passado com um projeto beneficente. Em 2025, a colaboração evoluiu para uma iniciativa de maior alcance, que inclui o projeto When Art Meets Gaming, criado para dar visibilidade a artistas locais durante eventos do setor.

“A colaboração com o renomado Instituto de Arte em São Paulo é uma das maiores e mais ambiciosas da BGaming até hoje”, destacou a empresa em comunicado.

Dois artistas do A7MA desenvolverão uma obra exclusiva para ser exibida no estande N80 da BGaming durante a BiS SiGMA Americas. Um deles recriará o personagem do jogo Elvis Frog in Vegas, enquanto o outro adicionará elementos artísticos exclusivos à composição.

Além disso, um padrão de grafite criado pelos artistas do A7MA será incorporado ao estande da empresa, simbolizando a riqueza cultural do Brasil durante o evento. Os visitantes da BiS SiGMA Americas também terão acesso a pôsteres e cartões-postais com ilustrações criadas por quatro artistas do instituto, combinando referências à cultura brasileira, ao universo dos jogos e a estilos artísticos autorais.

A iniciativa da BGaming inclui ainda o patrocínio de uma exposição na Galeria A7MA, que será realizada entre os dias 22 de março e 17 de abril. A mostra pretende ampliar a visibilidade de artistas locais e reforçar o papel dos jovens talentos na comunidade.

“Essa ação destacará o talento que São Paulo tem a oferecer, além de ressaltar o papel crucial dos jovens artistas, muitos dos quais atuam como educadores e inspiram novas gerações”, afirmou a BGaming.

Os participantes da BiS SiGMA Americas poderão conferir os resultados da parceria no estande da empresa durante o evento.