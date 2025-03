Combate à manipulação de jogos: Athletico e Lottopar promovem palestra para categorias de base

Os jogadores participaram dos encontros que tiveram como tema os riscos do envolvimento de atletas com apostas esportivas.

Paraná.- O Club Athletico Paranaense (CAP), em parceria com a Loterias do Estado do Paraná (Lottopar), promoveu palestras para os atletas das categorias de base do rubro-negro. Os jogadores participaram das explanações na quinta-feira (6) e sexta-feira (7). O tema dos encontros foi o combate à manipulação de resultados e os riscos do envolvimento de atletas com apostas esportivas.

A ação foi idealizada pela equipe de Desenvolvimento Humano do clube e teve como o objetivo conscientizar os jovens jogadores sobre a relevância de proteger o esporte. Foram apresentados, na oportunidade, casos de atletas que foram banidos do futebol por envolvimento com a manipulação dos jogos.

“Neste tema da integridade do futebol, é importante trazer para a consciência desses meninos uma análise sobre o impacto negativo de uma ação como essa, com alguns exemplos de atletas já banidos do futebol, e mostrar o quanto é importante ser íntegro, o quanto é importante fazer um jogo limpo”, explicou Marildo Campos, diretor das Categorias de Formação do CAP.

“Nós sabemos que o Athletico Paranaense já fez esse trabalho, já orientou. Mas a gente reforça. Traz casos positivos, casos negativos e canais de denúncia, onde eles podem denunciar manipulação e possíveis contatos com pessoas que querem aliciar eles”, acrescentou Fábio Veiga, diretor de Operações da Lottopar.

Um famoso caso de manipulação de partidas de futebol é o do atacante Lucas Paquetá, do West Ham, da Inglaterra. Ele foi acusado, em maio de 2024, de envolvimento em práticas inadequadas relacionadas a apostas, o jogador brasileiro, neste mês de março, enfrentará um julgamento que deve durar cerca de três semanas. A informação é de que a Federação Inglesa (FA) pedirá o banimento de Paquetá do futebol. A notícia foi divulgada pelo canal inglês Sky Sports e confirmada pelo ge.

Em um comunicado oficial emitido (FA) em maio do ano passado, Paquetá foi acusado de infringir as regras de conduta relacionadas a apostas esportivas em jogos contra o Leicester City, em 12 de novembro de 2022; Aston Villa, em 12 de março de 2023; Leeds United, em 21 de maio de 2023, todos na temporada passada; e Bournemouth, em 12 de agosto de 2023, no primeiro jogo da temporada atual. O jogador recebeu cartão amarelo em todos esses confrontos.

Lucas Paquetá foi acusado de quatro violações da Regra E5.1 da Federação Inglesa de Futebol, que proíbe jogadores de tentar influenciar de maneira imprópria o resultado ou qualquer aspecto de um jogo. As acusações se referem a sua conduta em quatro partidas do Campeonato Inglês.

Veja também: Caso Paquetá: julgamento sobre má conduta do jogador em apostas será neste mês de março