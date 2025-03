Impactos do iGaming no Brasil: evento do Comitê Brasileiro de Clubes terá painel sobre apostas e jogos online

Estão entre os palestrantes confirmados, Regis Dudena, José Francisco Manssur e Giovanni Rocco Neto.

São Paulo.- O Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) promoverá um evento desta terça-feira (11) até o domingo (15), em Campinas (SP). A conferência CBC & Clubes Expo deve reunir atletas, federações esportivas, autoridades políticas e empresas do setor de esporte. Na quarta-feira (12), está previsto um painel sobre apostas esportivas e jogos de cassino online.

O painel “As Apostas e Jogos Online e Seus Efeitos para o Esporte Brasileiro” contará com especialistas na regulamentação do setor de jogos no país. Entre os palestrantes confirmados, está o secretário de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda Regis Dudena.

Também vai compor a mesa o advogado e professor José Francisco Manssur. Ele foi assessor especial da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda durante o período de desenvolvimento da legislação das apostas esportivas e jogos online no Brasil.

Outro representante do governo que vai compor o painel, será Giovanni Rocco Neto, secretário Nacional de Apostas Esportivas e de Desenvolvimento Econômico do Esporte no Ministério do Esporte.

Regis Dudena fala sobre o crescente número de bets no Brasil

O Brasil já tem mais de 170 plataformas de apostas esportivas e jogos de cassino online em operação sob permissão da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda. Esse número tende a crescer, segundo a visão do secretário da pasta Regis Dudena, já que ainda há uma grande quantidade de empresas interessadas em investir na operação desse setor no país.

Dudena concedeu entrevista ao UOL e avaliou o elevado número de companhias de iGaming atuando no território nacional. “Acho que é um número bastante alto, que mostra por um lado que o mercado existe, a demanda existe, a procura existe, então o lado da oferta também se apresentou. São empresas que cumpriram as exigências, que pagaram outorga, que estão dispostas a cumprir as regras, agora o nosso papel é garantir que de fato elas cumprem”, afirmou Regis.

