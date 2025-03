“Denílson neles”: KTO anuncia pentacampeão como novo embaixador da marca

O ex-atleta fez parte do elenco da seleção brasileira que foi campeã da Copa do Mundo de 2002.

São Paulo.- O ex-jogador de futebol Denílson foi anunciado como novo embaixador da operadora de apostas esportivas KTO. O ex-atleta fez parte do elenco da seleção brasileira que foi campeã da Copa do Mundo de 2002. Atualmente, ele tem feito sucesso como comentarista esportivo.

Dentro de campo, Denílson teve uma carreira bem-sucedida, passando por clubes como São Paulo e Palmeiras, no Brasil, e pelo Betis, na Espanha. Após a aposentadoria, ele integrou o programa Jogo Aberto, da Rede Bandeirantes, de 2010 a 2024. Este ano ele foi contratado pela Rede Globo. Além dos trabalhos na televisão, o pentacampeão tem um canal no YouTube chamado “Denílson Show”, com quase 1 milhão de inscritos. A empresa de apostas também vai patrocinar o canal.

“Essa parceria nos orgulha, por nos associarmos com um ídolo do esporte e referência na comunicação esportiva, que tem a cara e o jeito da nossa empresa”, disse Andreas Müller, Head de Marketing da KTO no Brasil.

“O acordo marca uma nova fase, cada vez mais próximos e conectados com o que o nosso público espera. Como uma das primeiras empresas licenciadas no Brasil para operação, nosso compromisso é proporcionar, a cada dia, um ambiente seguro de diversão responsável”, complementou Müller.

A KTO Brasil é uma das cerca de 170 plataformas de apostas esportivas que operam legalmente no Brasil. No caso da KTO, a licença concedida pelo Ministério da Fazenda é de caráter definitivo.

Veja também: Parceria firmada: Jovem Pan fecha acordo de patrocínio com a operadora KTO