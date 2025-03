Muito praticado em países como Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Cuba e Venezuela, o beisebol, do inglês baseball, ainda busca crescer entre os apaixonados por esportes no Brasil. Uma das barreiras para a popularização do esporte são as regras, consideradas por alguns como difíceis de compreender.

Muitos fãs brasileiros de esportes já devem ter ouvido expressões como “home run”, “primeira base”, “pitcher”, entre outras, sem fazer ideia do que eles significam. Neste artigo, vamos explicar as regras do beisebol para que fique mais fácil acompanhar as competições dessa modalidade que é recheada de emoção.

Entendendo de uma forma fácil as regras básicas do beisebol

Para desfrutar melhor dessa modalidade, é importante conhecer as regras básicas do beisebol. O objetivo do jogo é fazer mais pontos que o adversário e para marcar tentos é necessário ir avançando pelas bases presentes no campo.

A dinâmica do jogo acontece com cada equipe, formada por nove jogadores, que se revezam arremessando a bola e rebatendo. No total, o jogo tem quatro bases, três que precisam ser conquistadas e uma de onde o atleta sai e precisa retornar para pontuar.

Diferente do que pode parecer à primeira vista, o time que arremessa está defendendo as bases na rodada e quem rebate, na verdade, é quem ataca. Quando o rebatedor consegue acertar a bola, ele precisa correr o mais rápido possível para passar pelas bases, antes que o adversário consiga recuperar a bola e impedir que ele avance.

Como funciona um jogo de beisebol

Para compreender como funciona um jogo de beisebol, é preciso primeiro atentar-se que uma partida desse esporte começa sempre com um time apenas atacando e outro apenas defendendo. O jogo vai seguindo dessa forma até que três rebatedores sejam eliminados, aí as equipes trocam de posição. Para pontuar, o rebatedor que está em sua base inicial, também chamada home plate, precisa acertar a bola e correr pelas outras bases e retornar para o ponte de origem. Um jogador não é preciso percorrer todas as bases de uma vez, é possível avançar algumas casas e ficar no local até que outro rebatedor da equipe consiga bater na bola e o primeiro possa seguir pelos pontos no campo.

É chamado de “entrada” ou inning, em Inglês, o período que dura entre um turno de cada time, ou seja, até que três rebatedores de uma equipe sejam eliminados, as posições sejam trocadas e os três rebatedores do outro time também serem eliminados. Em jogos profissionais, a partida termina após nove entradas. O time com mais pontos no final, vence.

Não há limite de tempo para uma partida de beisebol, ela seguirá até o final da nona entrada. Porém, as competições profissionais da modalidade não permitem empates, então é jogada uma entrada extra para desempatar e se isso não ocorrer acontecem novas entradas até que um vencedor seja definido. Geralmente uma partida dura entre duas horas e três horas.

Destrinchando as regras e fundamentos do beisebol

Enquanto os atacantes têm a tarefa de rebater a bola para o mais longe possível e percorrer as bases, os defensores têm o objetivo de eliminar os atacantes. A primeira forma de eliminar um rebatedor é arremessar a bola e o rebatedor errar três tentativas, cada erro é chamado de strike. Caso o rebatedor “fure” três bolas consecutivas, ele é eliminado.

Se o rebatedor acertar a bola com o taco, ainda há outras ações que os defensores podem fazer. Primeiro eles precisam recuperar a bola, se isso acontecer antes do objeto tocar o chão, o adversário é eliminado. Mas se a bola for recuperada depois de tocar o chão, é possível lançar o objeto para um companheiro que deve ir até uma base e chegar com a bola na mão antes do atacante.

Para o caso de um defensor conseguir correr próximo ao atacante, é possível tocar com a bola no adversário, antes dele chegar à base seguinte, para eliminá-lo. É importante esclarecer que nesse caso não se pode arremessar o objeto no adversário pois há o risco de machucar o atleta, por isso o máximo que pode ser feito é encostar a bola.

Entre as regras e fundamentos do beisebol estão, assim como em outros esportes, a definição de posições, ou seja, funções específicas que os atletas devem cumprir em uma partida. A maior parte dos membros de um time consegue fazer mais de uma função, mas geralmente o arremessador, também chamado pitcher, e o receptor, também conhecido como catcher, são posições que costumam demandar um maior comprometimento, por isso, é mais comum que esses jogadores fiquem fixos nessas funções.

A equipe que ataca em um turno tem apenas duas posições. Primeiro se começa como rebatedor e caso acerte a bola e consiga avançar algumas bases, esse jogador se torna um corredor ou runner e vai esperar que um companheiro de equipe rebata a bola para que ele possa tentar a sorte avançando para a próxima base até finalizar o percurso.

Já a equipe que defende coloca os nove membros em campo. Ficam distribuídos no gramado: arremessador (pitcher), receptor (catcher), Primeira-base (first baseman), segunda-base (second baseman), terceira-base (third baseman), interbases (shortstop), campista esquerdo (left fielder), campista central (center fielder) e campista direito (right fielder).

Como funciona a pontuação no beisebol?

Um dúvida recorrente entre as pessoas que não estão familiarizados com o esporte é como funciona a pontuação no beisebol. Nessa modalidade, só os atacantes podem pontuar em um turno. Os defensores tentam evitar que isso aconteça. Para pontuar é necessário rebater a bola e passar por todas as base e voltar ao ponto inicial sem ser eliminado por um adversário. Se o rebatedor acertar a bola, mas perceber que só vai dar para avançar algumas das bases, ele pode ficar na base mais próxima e aguardar um companheiro acertar a próxima rebatida.

Quando rebatedor consegue mandar a bola para fora do estádio ou longe o suficiente, ele pode correr as quatro bases e voltar para a sua inicial e marcar o ponto livremente. Essa jogada é conhecida como “home run”. Em situações em que há quatro atacantes no campo e o rebatedor manda a bola para fora da cerca, todos os atacantes podem pontuar. Isso é conhecido como “grand slam”.

