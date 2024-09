Pagamento para iGaming: Pay4Fun fica no top 10 de melhores empresas de serviços financeiros para trabalhar no Brasil

Companhia ficou no 10º lugar no ranking do GPTW, instituição que certifica os melhores lugares para se trabalhar.

A empresa brasileira de soluções em pagamentos Pay4Fun, especializada no mercado de iGames, anunciou que conquistou o 10º lugar na categoria de serviços financeiros do Brasil no ranking do Great Place to Work (GPTW), instituição que certifica os melhores lugares para se trabalhar. Este é o segundo ano consecutivo que a companhia financeira aparece no ranking.

“É uma grande satisfação ser premiada novamente no Ranking Great Place to Work. Todo esse reconhecimento é resultado da construção de uma cultura que prioriza a humanização nos nossos projetos. Sabemos que cada funcionário tem seu papel fundamental na conquista dos resultados marcantes da Pay4Fun. Valorizamos o capital humano e buscamos colher ainda mais frutos com a colaboração de todos”, comentou a diretora de Governança, Riscos e Compliance da Pay4Fun, Camila Caresi.

No ano passado, a financeira apareceu no ranking GPTW na categoria de pequenas empresas. Já este ano, a companhia apareceu na lista das médias empresas.

No mês de julho, a instituição brasileira de pagamentos lançou a primeira conta digital focada no mercado de apostas esportivas e jogos de cassino online. Essa funcionalidade foi planejada, segundo a empresa, para atender às necessidades específicas dos usuários de iGaming e também para se alinhar às diretrizes governamentais.

O produto possibilita os pagamentos permitidos pelo Ministério da Fazenda, incluindo o principal meio de pagamento da atualidade, o Pix. Uma funcionalidade diferencial é a de atender as pessoas que não têm contas em bancos, mas que podem ter acesso à conta com créditos pré-pagos.

A Pay4Fun foi reconhecida, neste ano, pelo Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (GRAACC) pelo quinto ano seguido. O GRAACC presta atendimento especializado para câncer infanto-juvenil.

O certificado concedido à Pay4Fun reconhece tanto o compromisso da empresa com a causa quanto a relevância de seu programa de responsabilidade social, o Pay4Smile, que facilita as doações para a instituição.

Veja também: Pay4Fun estabelece nova parceria com WinMaker