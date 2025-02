SOFTSWISS estreia como fornecedor certificado de iGaming no SBC Summit Rio 2025

SOFTSWISS contará com uma área exclusiva de networking dentro da feira.

Comunicado de imprensa.- A SOFTSWISS, especialista global em tecnologia com mais de 15 anos de experiência no desenvolvimento de soluções inovadoras para iGaming, anuncia sua participação no SBC Summit Rio 2025. O principal evento de apostas esportivas e jogos do Brasil acontecerá no Rio de Janeiro, de 25 a 27 de fevereiro de 2025.

Esta será a primeira vez que a SOFTSWISS participará do evento como fornecedora certificada de soluções de iGaming no Brasil. No final do ano passado, o Game Aggregator da SOFTSWISS – o maior hub de conteúdo da indústria de iGaming – obteve certificação no Brasil, tornando-se um dos primeiros do mercado a alcançar esse marco. Além disso, o Game Aggregator já possui certificação no Peru, abrindo novas oportunidades para operadores da região explorarem as soluções da SOFTSWISS no SBC Summit Rio 2025.

Veja também: Campanha de marketing e atendimento ao cliente da SOFTSWISS são reconhecidos como os melhores do setor de iGaming

A SOFTSWISS segue expandindo sua presença na América Latina. Desde o ano passado, Rubens Barrichello, Diretor Não Executivo da empresa na região, tem ajudado a desenvolver uma estratégia de mercado alinhada às particularidades da legislação local e às preferências dos jogadores.

Durante o SBC Summit Rio, a SOFTSWISS contará com uma área exclusiva de networking dentro da feira, proporcionando um espaço dedicado para negociações, onde clientes e parceiros poderão se reunir com a equipe e discutir oportunidades de colaboração.

Veja também: SOFTSWISS compartilha 84 eventos esportivos imperdíveis em 2025

Carla Dualib, Gerente Regional de Desenvolvimento de Negócios na América Latina da SOFTSWISS, comenta: “O SBC Summit Rio reunirá líderes da indústria, especialistas e os principais players do crescente mercado brasileiro. Estamos ansiosos para reencontrar parceiros e estabelecer novas conexões que possam abrir caminho para futuras colaborações. O setor de iGaming no Brasil vive um momento empolgante, e estamos entusiasmados em apresentar nosso Game Aggregator totalmente certificado aos operadores locais.”

Além disso, os representantes da SOFTSWISS no Brasil compartilharão sua expertise sobre as perspectivas do mercado de iGaming no país. Carla Dualib será uma das palestrantes do painel ‘Aposte nos Esports: Tendências Atuais vs. Regulamentações Futuras’, no qual abordará os desafios e as estratégias para alcançar o sucesso no cenário dinâmico do iGaming brasileiro.