Novo videobingo: Caleta Gaming lança o jogo Crazy Clover Bingo

Caleta é uma empresa brasileira que produz jogos de cassino online.

A desenvolvedora brasileira de jogos de cassino online Caleta Gaming lançou um novo jogo do tipo videobingo, o “Crazy Clover Bingo“. O produto, que entra no mercado neste mês de outubro, tem uma temática inspirada na fantasia, com um duende como o personagem principal.

Segundo a Caleta, os jogadores devem gostar da parte gráfica do jogo, das animações, da jogabilidade e, principalmente, das possíveis premiações. De acordo com a desenvolvedora, o iGame possui RTP entre 91,89% e 93,42%, além de uma alta volatilidade.

“O jogo oferece aos jogadores uma variedade de maneiras de ganhar prêmios por meio dos recursos emocionantes, a exemplo de Pots of Gold e Crazy Path, que envolvem girar uma roda para ter a chance de ganhar recompensas diferentes”, explica a empresa no texto de divulgação.

“Com todos esses elementos atraentes, o Crazy Clover Bingo está pronto para ser uma experiência imperdível para entusiastas que buscam entretenimento e oportunidades lucrativas”, finaliza a Caleta.

A desenvolvedora lançou em setembro um outro jogo, dessa vez do tipo crash, que tem como temática o mascote da empresa, o Beto. Em Super Beto Crash, o personagem trajado de super-herói alça voos e os jogadores, como é comum em games dessa modalidade, precisam retirar a aposta antes de a rodada terminar.

Outro lançamento de destaque da empresa é o jogo de mesa Blackjack Royale, o primeiro iGame do tipo produzida pela empresa. O produto combina o clássico blackjack (também conhecido como 21) com funcionalidades novas, como a possibilidade de jogar várias mãos simultaneamente.

O esses títulos e Crazy Clover Bingo passam a integrar o portfólio da Caleta Gaming, que já integra mais de 130 jogos de cassino produzidos com tecnologia própria. A Caleta tem jogos de tipos variados, como videobingos, slots, loteria, raspadinha, crash e mine.

A empresa brasileira possui a certificação de Gestão de Licenças de Jogo do GLI e também recebeu da Malta Gaming Authority (MGA) a Licença de Fornecimento Crítico B2B para Serviços de Jogos Tipo 1.

