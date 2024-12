Novo associado: operadora de iGaming do Paraná torna-se membro da Cibelae

BETPR e a plataforma Apostou.com integram-se à instituição internacional.

Paraná.- A BETPR, empresa de iGaming do estado do Paraná, anunciou que se tornou membro da Corporação Ibero-Americana de Loterias e Apostas Estatais (Cibelae). A companhia do Sul do Brasil gere a plataforma Apostou.com, que opera sob a licença da Loterias do Estado do Paraná (Lottopar).

“A chegada do BETPR à nossa rede de membros associados fortalece nosso compromisso de promover padrões regulatórios, inovação tecnológica e práticas responsáveis no setor. Estamos confiantes de que sua experiência e visão em um grande mercado emergente, como o estado de Paraná, agregarão grande valor à nossa comunidade e, juntos, continuaremos a promover o desenvolvimento responsável e sustentável dos jogos oficiais no Brasil e o resto da América Latina”, comentou Rodrigo Cigliutti, CEO da Cibelae.

O CEO da Apostou.com, João Motta, comentou sobre a regulamentação do setor de iGaming no Brasil: “A legalização e a regulamentação do mercado de jogos no Brasil representam uma oportunidade de crescimento econômico, criação de empregos e, acima de tudo, uma garantia de segurança e transparência para os consumidores . Acreditamos firmemente que um mercado regulamentado é um mercado mais forte, mais seguro e próspero para todos”.

A Apostou.com foi fundada em novembro de 2023 e oferta diversos jogos que incluem loteria instantânea, loteria de previsão, loterias de vídeo e apostas esportivas.

Lottopar participa de comitê internacional da Cibelae

A Lottopar participou da primeira reunião do Comitê Certificador de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da Cibelae, sendo representada pelo seu Diretor de Operações, Fabio Veiga. O comitê, composto por especialistas da América Latina e Espanha, tem a missão de avaliar as ações de loterias estaduais de todo o mundo que buscam a certificação de conformidade com normas de combate à lavagem de dinheiro no mercado lotérico.

