Metrô de São Paulo exclui casas de apostas do edital de naming rights

Estação Vergueiro do Metrô de São Paulo (Foto: Divulgação)

A aquisição de naming rights tem sido uma forma de investimento das empresas de apostas para divulgação de suas marcas.

São Paulo.- Pela primeira vez, o edital para o naming rights da estação Vergueiro do Metrô de São Paulo excluiu a venda de nomes e/ou marcas para sites de apostas (bets). A informação foi divulgada pela Folha de S.Paulo.

Enquanto marcas como Carrão-Assaí Atacadista e Saúde-Ultrafarma já estão presentes em estações do metrô, a proibição de casas de apostas no edital da estação Vergueiro é uma novidade. A Vergueiro agora segue as restrições aplicadas a bebidas alcoólicas, entidades religiosas, instituições políticas, produtos de tabaco, personalidades, pontos cardeais e referências geográficas.

De acordo com a Folha, os contratos de naming rights para as estações Anhangabaú e Brigadeiro, firmados em janeiro, garantirão à Companhia Metropolitana de São Paulo receitas mensais de R$ 120 mil e R$ 155 mil, respectivamente.

Ainda conforme a reportagem, ambos os contratos foram conquistados pela empresa Menat Representação Comercial, que poderá sublicenciar os naming rights para outras marcas. Assim como o contrato da estação Vergueiro, essas concessões têm validade de cinco anos, com possibilidade de renovação.

