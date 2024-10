Mega-Sena: concurso 2.781 acumula e próximo sorteio vai a R$ 45 milhões

Apesar de ninguém acertar as seis dezenas, 51 “sortudos” conseguiram a quina.

São Paulo.- Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.781 da Mega-Sena, que foram sorteadas nesta terça-feira (1º). Com isso, o prêmio acumulou e a próxima extração, prevista para a quinta-feira (3), terá prêmio estimado em R$ 45 milhões (USD 8,3 milhões).

Os números sorteados foram: 10 – 31 – 35 – 45 – 50 – 55. Apesar de não ter ganhadores do prêmio principal, houve 51 apostadores que acertaram cinco dezenas. Esses “sortudos” vão receber mais de R$ 59 mil cada. Também houve 3.673 apostas que acertaram quatro dezenas, com cada recebendo cerca de R$ 1.100.

O próximo sorteio, será na quinta-feira (3), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube. Os interessados podem apostar até as 19h do dia do sorteio, em casas lotéricas em todo o país, no portal Loterias Caixa, no app Loterias Caixa (disponível para iOS e Android), ou através do internet banking para clientes do banco. Uma apostas simples custa R$5.

Preferida dos brasileiros

As loterias permanecem como a principal escolha de jogo de azar entre os brasileiros. A Mega-Sena é a preferida de 58% dos apostadores no país. As apostas esportivas ocupam o segundo lugar, com 32%, seguidas pelas raspadinhas, que atraem 27% dos jogadores. Os dados são de um estudo do site de apostas KTO.

Ainda de acordo com a pesquisa, os jogos de azar, que atualmente passam por uma discussão sobre a legalização, têm uma preferência semelhante entre o público. O jogo do bicho lidera com 17%, seguido pelos jogos de cartas, como pôquer e blackjack, com 16%. Jogos de mesa de cassino, como roleta, e caça-níqueis ficam próximos, com 15% cada.

O estudo também aponta que a principal motivação para apostar é ter renda disponível (48%), seguida pela emoção do jogo (40%). Anúncios e promoções são menos relevantes (20%), com indicações de amigos (25%) e regulamentação (24%) recebendo mais destaque. Aproximadamente 61% dos jogadores apostam uma vez por mês, enquanto apenas 8% jogam diariamente.

