Intermediação de conflitos: Aposta Legal lança ferramenta para reclamações dos apostadores

O Aposta Legal foi lançado no Brasil em 2019, atualmente atuando em outros seis países.

Site entre diretamente em contato com as casas de apostas para repassar as queixas dos usuários.

O site Aposta Legal Brasil lançou uma funcionalidade para os apostadores que estão com dificuldade para resolver conflitos com sites de apostas esportivas e cassino online. O novo recurso tem o intuito de oferecer uma intermediação entre os jogadores e as empresas de iGaming.

A ferramenta é gratuita e permite que os usuários registrem reclamações sobre as empresas. De acordo com o Aposta Legal, os apostadores recebem suporte especializado para realizar a interação, aumentando a chance de as empresas responderem à reclamação.

Para usar a ferramenta, o usuário registra a reclamação e a equipe do Aposta Legal entra em contato com a operadora de apostas para intermediar o problema. O apostador é informado sobre o status ao longo do atendimento. Segundo o site, uma resposta inicial é enviada em até três dias úteis.

O Aposta Legal ainda esclarece sobre particularidades das plataformas de apostas, passa orientação e em casa de não ocorrer uma resolução imediata, são oferecidas alternativas. “Em vez de atuar apenas como uma vitrine de queixas, a equipe do Aposta Legal utiliza sua expertise no setor para buscar soluções e acompanhar o andamento das reclamações”, explica o site.

Os jogadores podem conferir no site um Índice de Resolução, com dados sobre os atendimentos de reclamações feitos pelas empresas de iGaming. Os usuários podem comparar essas informações para escolher as melhores plataformas para criar suas contas.

O Aposta Legal Brasil foi lançado em 2019 com o objetivo de fornecer dados sobre o processo de estruturação, legalização e regulamentação das apostas esportivas no país. A plataforma atua em outros seis países, Portugal, Peru, Chile, México, Equador e Canadá.

