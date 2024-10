Integridade no esporte: jogadores do time sub-20 do Grêmio participam de palestra sobre prevenção de manipulação de resultados

Apresentação foi realizada pelo Grupo de Prevenção Primária à Corrupção da Polícia Federal.

Rio Grande do Sul.- Atletas da categoria Sub-20 do Grêmio participaram de uma palestra sobre prevenção de manipulação de resultados. A apresentação foi ministrada pelo Grupo de Prevenção Primária à Corrupção (GPREC) da Polícia Federal no auditório do CFT Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, na última terça-feira (15).

Segundo informações do site oficial do Grêmio, na palestra, os agentes Moacir e Assis discutiram os impactos e prejuízos provocados pela corrupção. Eles também destacaram a importância do combate ao problema, além de mudanças de comportamento e atitudes pessoais necessárias para quebrar o ciclo.

Durante a palestra, foi apresentada a “Operação Penalidade Máxima”, com exemplos de casos e punições exibidos aos atletas. Os agentes explicaram como ocorrem as primeiras abordagens dos golpistas e forneceram orientações para que os jovens saibam como se proteger.

A Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás (MP-GO), foi deflagrada em fevereiro do ano de 2023, atuando na investigação de casos suspeitos de manipulação de resultados em jogos do futebol brasileiro. Desde que a operação foi iniciada, mais de 30 pessoas foram acusadas de integrar organizações criminosas e corrupção no esporte. Alguns jogadores envolvidos chegaram, inclusive, a serem banidos do futebol.

No encerramento da palestra, os agentes conduziram uma dinâmica com o grupo. Os atletas participaram de um quiz online, acessando um site para responder perguntas relacionadas aos temas discutidos.

Além dos jogadores, a comissão técnica e supervisores da Base também participaram da palestra, que já havia sido apresentada anteriormente a outras categorias do Tricolor.