Integridade esportiva: Lottopar promove palestra para time da base do Paraná Clube

A ação alertou sobre os riscos do envolvimento de atletas com apostas.

Paraná.- A Loterias do Estado do Paraná (Lottopar) promoveu uma ação de conscientização sobre a integridade esportiva e o jogo responsável. Foi ministrada uma palestra com esses temas para a equipe sub-18 do Paraná Clube. A ação foi na segunda-feira (30), no Estádio Érton Coelho Queiroz, na Vila Olímpica do Boqueirão.

Pelo lado da Lottopar, participaram do encontro, o diretor de Operações da Lottopar, Fabio Veiga, e o assessor da Diretoria de Operações, Pablo Wosniacki. Do Paraná Clube, além dos atletas, estiveram presentes o nutricionista e coordenador do Departamento de Saúde e Performance, Rafael Morais Gonçalves, e o coordenador das categorias de base, Luciano Rossi.

De acordo com a autarquia estadual, foram repassados conhecimentos adquiridos pela Lottopar através da troca de experiências com instituições internacionais de monitoramento esportivo, a exemplo da União de Loterias para Integridade nos Esportes (Ulis), que a loteria do Paraná é associada, e que trabalhou na Olimpíada de Paris.

“Hoje, a Lottopar é a única loteria estadual do Brasil que tem acesso ao monitoramento da Ulis e com a expertise deles podemos passar orientações educativas também ao Paraná Clube, que gentilmente nos abriu as portas para conversar com os atletas”, declarou Veiga.

Entre os temas abordados, esteve a Portaria n° 67/2024 da Lottopar, que proíbe a realização de apostas por pessoas envolvidas no resultado de um evento esportivo, o que inclui atletas, dirigentes, treinadores, árbitros. assistentes de arbitragem, entre outros profissionais.

“É muito importante essa conscientização desde a base, ainda mais com as situações que estão cada vez mais em evidência na mídia, inclusive com atletas de renome sendo citados em investigações. Com essa iniciativa, podemos evitar muitas situações, expor os possíveis problemas e, com isso, antever as soluções”, disse Luciano Rossi.

“Atletas jamais devem apostar. E no Paraná, com a regulamentação do setor, a fiscalização é ainda mais intensa. Temos uma portaria que aborda esse tema, ferramenta que faz o monitoramento de eventos esportivos e canais de denúncia para envio de suspeitas de manipulação”, acrescentou Fabio Veiga.

Os palestrantes explicaram aos atletas as consequências do envolvimento em apostas, mostraram exemplos de jogadores de futebol que foram punidos e explicaram sobre os canais de denúncia de suspeitas de manipulação.

“Na Europa, a multa é pesada, em torno de 100 mil francos suíços, o equivalente a R$ 630 mil na conversão atual, bem como a proibição de exercer atividades relacionadas com o futebol por um período de três anos, ou ainda, em casos mais graves, o banimento das atividades voltadas ao futebol”, contou Wosniacki.

A autarquia estadual deve promover uma nova palestra no mês de novembro, que é quando o calendário de futebol profissional do time será retomado. O próximo encontro será com o elenco e a comissão técnica da equipe principal.

