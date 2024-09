FBMDS patrocina evento da SBC Summit Lisboa 2024

Evento acontece de 24 a 26 de setembro em Lisboa, Portugal.

Comunicado de imprensa.- A FBM Digital Systems (FBMDS), líder mundial em vídeo bingo e jogos de cassino online, anunciou seu patrocínio ao SBC Summit Lisboa 2024. O evento, agendado de 24 a 26 de setembro na Feira Internacional de Lisboa & MEO Arena, representa um marco significativo na agenda anual da FBMDS.

De acordo com a empresa, patrocinar o SBC Summit Lisboa 2024 destaca o interesse da FBMDS em participar ativamente na inovação do setor de jogos de cassino online. Como patrocinadora, a FBMDS aproveita essa oportunidade para mostrar seu conhecimento da indústria, engajar-se com os principais stakeholders e fomentar novas parcerias comerciais.

“Esse patrocínio se alinha perfeitamente com a missão da FBMDS de influenciar e contribuir para o futuro dos jogos, proporcionando uma plataforma para destacar nossas estratégias inovadoras, insights sobre jogadores e avanços regulatórios que têm impulsionado nosso sucesso em diversos mercados”, destaca a empresa.

A equipe da FBMDS estará em destaque nas discussões dos painéis, oferecendo insights sobre as últimas tendências de jogos e dinâmicas de mercado. Mariana Tostes, Head of Operations na FBMDS, liderará um painel intitulado “Explorando Tendências de Jogos de Nicho em Mercados Emergentes e em Desenvolvimento” em 26 de setembro, às 14h.

“Essa sessão promete oferecer uma análise profunda das estratégias que tornam os jogos de nicho populares e sustentáveis em diversas regiões, e estamos ansiosos para trazer nossas próprias experiências para a mesa do iGaming”, compartilha a porta-voz.

Além das discussões nos painéis, a equipe da FBMDS estará ativamente engajada com os participantes durante todo o evento. Representantes-chave, incluindo Mariana Tostes, André Quero, Business Developer, e Marco di Prima, Account Executive, estarão disponíveis para networking, prontos para explorar novas oportunidades e colaborações.

O evento SBC Barcelona agora está se movendo para Lisboa. Esta é a primeira vez que a feira é realizada na cidade portuguesa, que se destaca por sua vibrante cultura e localização estratégica, servindo como o cenário ideal para o SBC Summit deste ano. Como uma empresa com fortes raízes nos mercados LATAM, Lisboa oferece uma combinação única de sinergia cultural e potencial comercial, tornando-se o portal perfeito para expandir nosso alcance e estabelecer novas parcerias.