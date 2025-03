Expansão da marca: MC Games anuncia o streamer Buxexa como novo embaixador

O streamer via produzir conteúdos sobre jogos presentes na plataforma de iGaming.

Pernambuco.- A operadora de apostas esportivas e jogos de cassino online MC Games Bet anunciou o streamer pernambucano Pedro Henrique, mais conhecido como Buxexa, como novo embaixador da marca. O influenciador digital vai produzir conteúdos sobre jogos da plataforma para as redes sociais e para o YouTube.

Nascido em Santa Cruz do Capibaribe (PE), Buxexa começou a trajetória como jogador de eSports, mas mudou o foco para o streaming. Atualmente, ele tem quase de 3 milhões de inscritos no canal do YouTube e cerca da mesma quantidade de seguidores no Instagram.

O streamer começou a produzir vídeos em que explica o funcionamento de jogos de cassino online presentes no site da MC Games, a exemplo de Sweet Bonanza, Fortune Tiger e Fortune Dragon.

“Escolhemos o Buxexa porque ele representa exatamente o que buscamos na MC Games Bet: autenticidade, paixão pelo entretenimento e uma conexão verdadeira com a comunidade. Ele não é apenas um dos maiores streamers do Brasil, mas também uma referência para milhares de jogadores que confiam nele”, comentou Carlos Alberto Silva, fundador da MC Games.

“Desde o início, busquei parcerias que fizessem sentido para mim e para minha comunidade, e a MC Games Bet se destacou pelo compromisso com inovação, segurança e entretenimento de qualidade. Essa parceria vai trazer muitas oportunidades para os jogadores, fortalecendo ainda mais a cena no Brasil. Quero usar essa nova fase para engajar ainda mais minha comunidade e mostrar que é possível se divertir com responsabilidade”, disse Buxexa.

Veja também: MC Games: América-MG fecha patrocínio máster com operadora de iGaming