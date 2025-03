Saiba quanto dinheiro foi movimentado em sites de apostas ilegais no Brasil em 2025

Mesmo com os sites supostamente bloqueados, mais de R$ 70 milhões foram arrecadados por plataformas irregulares no país.

Apesar dos esforços da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, para bloquear sites de apostas esportivas e cassino online que não se regularizaram no país, ainda há milhares de páginas ilegais que seguem funcionando no Brasil.

De acordo com uma pesquisa do Aposta Legal, os sites de iGaming ilegais receberam mais de 6 milhões de acessos nos dois primeiros meses de 2025. Esse tráfego representa menos de 1% dos acessos a sites regularizados nesse período, que teve um total superior a 2 bilhões de visitas. Apesar disso, as plataformas clandestinas movimentaram cerca de R$ 70 milhões (USD 12 mi), segundo o levantamento.

Segundo o Aposta Legal, essa estimativa de movimentação financeira das casas de apostas ilegais foi feita com base em projeções do mercado regulado. As plataformas regularizadas têm uma projeção de movimentar cerca de R$ 240 bilhões (USD 41,3 bi) no ano.

Considerando a estimativa de dinheiro anual, os cerca de 1,7 bilhão de acessos registrados em janeiro em sites legais e 30 milhões de acessos às plataformas bloqueadas, o Aposta Legal estabeleceu uma relação entre tráfego e movimentação financeira para chegar ao montante que pode estar sendo arrecadados por empresas que driblam a legislação.

A SPA afirma que determinou o bloqueio de mais de 10 mil sites de jogos de azar irregulares até fevereiro de 2025. Entretanto, um levantamento do UOL chegou à conclusão que aproximadamente 80% das plataformas continuam sendo acessadas de forma direta ou indireta.

Entre os sites sem licença de funcionamento no Brasil com mais acessos estão o Bingo em Casa (3,2 milhões), BC.Game (1,4 milhão), Bodog (202 mil), Paddy Power (161 mil), 888sport (30 mil) e PlatinCasino (3,3 mil).

Buscador de sites ilegais

O site Aposta Legal lançou uma ferramenta para auxiliar os apostadores do Brasil a descobrir se a plataforma de jogos que eles usam está irregular no país. No “Buscador de Bets Bloqueadas“, é possível verificar mais de 7,6 mil sites de apostas que não possuem a licença de funcionamento nacional.

O buscador está disponível gratuitamente no site da Aposta Legal e a lista pode ser vista item por item ou é possível localizar uma plataforma de apostas específica. As informações sobre os status das empresas de jogos de azar são provenientes do Ministério da Fazenda.

Veja também: Saiba porque 80% dos sites ilegais de apostas seguem funcionando no Brasil