Corrida do Galo da Madrugada: Esportes da Sorte patrocina 2ª edição do evento

A casa de apostas vai distribuir brindes e promover outras ativações na corrida.

Pernambuco.- A operadora de apostas Esportes da Sorte vai patrocinar a 2ª edição da Corrida do Galo da Madrugada, que será realizada nas ruas de Recife (PE), no domingo (16). O evento esportivo é parte da programação do carnaval na capital pernambucana.

A empresa de apostas vai apoiar a competição pelo segundo ano consecutivo e fará, novamente, ativações durante a prova. A companhia vai distribuir brindes como viseiras e picolés, além de kits para os participantes da corrida com mochilas e garrafas térmicas. Os corredores ainda vão receber camisa, número de peito, chip de marcação e medalha após a prova.

Sofia Aldin, CMO do Grupo Esportes da Sorte, comentou sobre a parceria novamente com a prova de rua. “É com grande satisfação que por mais um ano patrocinamos este incrível projeto do Galo da Madrugada, que traz a alegria para as ruas de Recife, atrelado à prática esportiva. É uma corrida que vai se consolidando no calendário esportivo e uma grande prévia para o desfile que vai arrastar uma multidão pelas ruas da cidade”.

A novidade da 2ª edição da corrida é a acessibilidade. Um grupo de corredores cegos vai participar com os guias. Serão duas provas, um percurso de 5km e outro de 10km, com categorias feminina e masculina. Os três primeiros colocados de cada modalidade e categoria vão receber, respectivamente, R$ 2 mil, R$ 1 mil e R$ 500, além de troféus.

O percurso da corrida começa na Avenida Guararapes, próximo aos Correios, e passa pela Avenida Dantas Barreto, Praça Sérgio Loreto, Avenida Sul, Forte das Cinco Pontas e finaliza novamente no ponto onde aconteceu a largada.

Após a corrida, o público poderá curtir shows de frevo e uma apresentação do cantor Tony Garrido em uma arena montada na Avenida Guararapes.

