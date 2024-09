Escola de Samba Rosas de Ouro terá enredo sobre jogos de azar para o Carnaval 2025

O tema da agremiação será: “Rosas de Ouro em uma grande jogada”.

São Paulo.- A Escola de Samba Rosas de Ouro, de São Paulo (SP), apresentou, no sábado (7), o enredo para o desfile do Carnaval de 2025. Com o tema “Rosas de Ouro em uma grande jogada”, a agremiação abordará o universo dos cassinos e outros jogos de azar.

No evento de apresentação, estiveram presentes os integrantes da escola de samba e convidados da política e do mundo dos jogos. A agremiação desfilará pelo Sambódromo Paulistano no dia 1º de março. A Rosas de Ouro já venceu sete vezes o carnaval de São Paulo.

A escola pretende fazer uma linha do tempo da história dos jogos, desde a Antiguidade até os tempos atuais, abordando diferentes tipos de jogos como poker, roleta e apostas esportivas.

Os jogos de azar estão muito próximos do carnaval brasileiro. Há uma relação histórica entre o jogo do bicho e os desfiles no Rio de Janeiro e em 2024 muitas escolas de São Paulo foram patrocinadas por casas de apostas esportivas.

