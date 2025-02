Em novo lançamento, Pragmatic Play leva Big Bass para as corridas

O clássico pescador troca as águas pela pista de corrida na mais recente sequência da franquia Big Bass.

Comunicado de imprensa.- A Pragmatic Play, fornecedora de conteúdo para a indústria de iGaming, ampliou sua popular série Big Bass com o lançamento da sequência com tema de corrida de cavalos, Big Bass Return to the Races .

O pescador retorna à pista de corrida neste slot 5×3, onde pousar 3-5 scatters concede entrada para um dos dois jogos de bônus. Se apenas dois scatters pousarem em uma rodada, há uma chance de um terceiro ser revelado por um recurso aleatório.

Antes do jogo bônus começar, os jogadores escolhem uma das 12 cartas viradas para baixo. Se uma carta bônus for revelada, o jogador ganha de 10 a 20 giros grátis, dependendo de quantos scatters acionaram a rodada. Se uma carta Golden Cup for revelada, o jogador ganha 10 giros grátis no recurso Golden Cup, onde apenas símbolos de dinheiro, wilds e blanks podem aparecer nos rolos.

Em qualquer jogo de bônus, cada quarto wild coletado reativa o recurso, concedendo 10 giros grátis adicionais com um multiplicador de vitórias crescente – 2x no primeiro reativamento, 3x no segundo e 10x no terceiro.

Big Bass Return to the Races é a mais recente adição à popular franquia Big Bass da Pragmatic Play, depois de Bigger Bass Splash e Big Bass Bonanza 3 Reeler .