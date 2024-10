Efeito da regularização: CBF emite comunicado proibindo clubes de exibir casa de apostas irregulares nos uniformes

Só está autorizada a publicidade das empresas que estão na lista do Ministério da Fazenda.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu uma nota informando que os clubes brasileiros devem parar de exibir em seus uniformes as marcas das empresas de apostas esportivas que estão irregulares. A determinação, que é válida para as competições nacionais, começa a valer a partir desta sexta-feira (11).

Segundo o Poder360, a entidade máxima do futebol nacional enviou o comunicado para as federações estaduais e para os presidentes dos clubes. De acordo com a CBF, a instituição afirmou ter implementado um artigo em seu regulamento “que condiciona as propagandas ao cumprimento irrestrito das diretrizes do Ministério da Fazenda“.

No texto do Regulamento Geral das Competições (RGC) de 2024, está definido que quem descumprir a norma, ao exibir as marcas irregulares nos uniformes, pode receber como punição uma multa de valor a ser definido pela presidência da CBF.

Relação das bets autorizadas pelo Ministério da Fazenda

A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda divulgou, nesta terça-feira (8), as listas atualizadas com as empresas de apostas de quota fixa autorizadas a operar até o fim do ano. A nova versão inclui 96 empresas e 213 bets no âmbito nacional, além de 18 empresas nas listas estaduais. A versão anterior foi publicada no dia 2 de outubro.

Agora estão presentes na relação nacional, a Hiperbet, a Stake e a LBBR Apostas de Quota Fixa LTDA, que possui as plataformas Luck.bet, 1pra1.bet e Startbet.io.

A SPA também atualizou a lista das companhias autorizadas pela Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) para operar no território carioca. Já consta na relação a Esportes da Sorte juntamente com a Onabet.

