Edição de aniversário: Tele Sena celebra 33 anos com mais de R$ 4 milhões em prêmios

Jogadores podem ser sorteados para participar de game show no SBT.

Neste mês de outubro, é celebrado o 33º aniversário da Tele Sena, o tradicional jogo lotérico da Liderança Capitalização. Para celebrar a data, foi lançada uma edição especial que promete entregar mais de R$ 4 milhões (USD 719 mil) em prêmios. Os jogadores têm a opção de comprar bilhetes nas versões física e digital. A cartela custa R$ 15 (USD 2,69).

Nessa edição, encontram-se as categorias tradicionais de “Mais Pontos”, “Pela Boa” e “Menos Pontos”. O jogador que acertar sozinho os Mais Pontos, pode receber até R$ 1 milhão. As demais modalidades podem chegar a R$ 500 mil cada.

A edição de aniversário do título de capitalização tem uma ampliação do “Ganhe Já”, categoria de jogo lotérico instantâneo em que o jogador raspa nove campos disponíveis e, se achar três valores iguais, ganha o prêmio indicado. A Tele Sena promocional terá mais de 50 mil cartelas premiadas em circulação, com bonificações que vão de R$ 15 até R$ 300 mil.

Outra possibilidade de conseguir um bom dinheiro é com o “Grana Todo Dia“, em que serão sorteados 30 prêmios de R$ 1 mil (USD 179) diariamente pela tempo de duração da campanha. Para ganhar, o apostador deve localizar o “número da sorte”, que é composto por sete algarismos.

Por fim, há ainda a promoção “Painel de Milhões”, que sorteia oito prêmios de R$ 5 mil (USD 898) de segunda a sexta-feira em certames regionais. Ainda é possível que o jogador seja sorteado para participar do game show Painel do “X”, no SBT, que tem a apresentação de Patrícia Abravanel.

