Tele Sena de Primavera promete a entrega de mais de R$ 4 milhões em prêmios

Jogadores concorrem ainda a participar de game show no SBT.

Já está a venda, a Tele Sena de Primavera 2024, a nova edição do tradicional jogo lotérico da Liderança Capitalização. Os jogadores têm a opção de comprar bilhetes nas versões física e digital. O jogo de azar promete entregar mais de R$ 4 milhões em prêmios durante o período da promoção, que é válida até 6 de outubro. A cartela da Tele Sena custa R$ 15.

Essa edição do título de capitalização tem novamente o “Ganhe Já”, categoria de jogo lotérico instantâneo em que o jogador raspa 9 campos disponíveis e, se achar três valores iguais, ganha o prêmio indicado. As bonificações do Ganha Já vão de R$ 15 até R$ 200 mil.

A Tele Sena de Primavera segue também com as formas de premiação: “Mais Pontos”, “Pela Boa” e o “Menos Pontos”, todos eles com possibilidade de bonificações milionárias. A bonificação do Mais Pontos pode chegar a R$ 1 mil e as demais modalidades podem chegar a R$ 500 mil cada.

Outra possibilidade de conseguir um bom dinheiro é com o “Grana Todo Dia“, em que serão sorteados 30 prêmios de R$ 1 mil diariamente, por 35 dias seguidos. Para ganhar, o usuário deve localizar o “número da sorte”, que é composto por sete algarismos.

Por fim, há ainda a promoção “Painel do X pelo Brasil”, que sorteia prêmios de R$ 10 mil e pode levar o público à possibilidade de participar do game show Painel do “X”, no SBT, que tem a apresentação de Patrícia Abravanel.

