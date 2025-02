Dia dos Namorados: Play’n GO Music lança playlists temáticas para a data comemorativa

GO! For Love é uma das playlists criadas pela Play

Trilhas são inspiradas em personagens de jogos da produtora.

Comunicado de imprensa.- O Dia dos Namorados está chegando e, para entrar no clima da data, a Play’n GO Music preparou trilhas sonoras exclusivas para todos os tipos de celebração. Inspirada nos icônicos personagens de seus jogos, a produtora promete acompanhar os jogadores com a música perfeita para cada vibe do dia 12 de junho.

Entre as inspirações estão Love, Star e Storm da série Moon Princess, Rich Wilde, conhecido por suas aventuras emocionantes, e até mesmo Garga de Gargantoonz, que pode esconder um lado romântico por trás de sua aparência extraterrestre.

Confira as playlists especiais criadas pela Play’n GO Music:

🎶 GO! For Love – Uma seleção definitiva para aquecer os corações, repleta de músicas românticas para momentos inesquecíveis, seja num jantar à luz de velas ou numa noite aconchegante. Inspirada na magia de Love is in the Fair.

🎧 Garotas, amigos… e bons momentos – Celebra a amizade e a diversão, trazendo o charme encantador de Sweet Alchemy e a força feminina de Moon Princess Power of Love para uma trilha sonora cheia de boas energias.

🔥 Amor? Superestimado. – Para quem não está no clima romântico, esta playlist anti-Dia dos Namorados inclui hinos poderosos, sucessos de término e vibes independentes. Afinal, nem todos precisam de romance para aproveitar o dia.

Em comunicado, a empresa afirma que “independentemente do seu estado de espírito neste Dia dos Namorados, a Play’n GO Music garante a trilha sonora ideal para acompanhar cada momento”.