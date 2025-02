De volta aos e-sports: EstrelaBet é a nova patrocinadora da Vivo Keyd Stars

Empresa de apostas brasileira estabelece nova parceria e amplia seu envolvimento em diferentes modalidades desportivas.

A casa de apostas EstrelaBet anunciou seu retorno ao cenário dos e-sports firmando um acordo de patrocínio master com Vivo Keyd Stars. Além de exibir sua marca nos uniformes de uma das principais organizações de e-sports do país, a parceria também inclui investimentos na estrutura e no fortalecimento da equipe.

“A tecnologia faz parte do nosso dia a dia na EstrelaBet, e buscamos parceiros que compartilhem desse DNA. Mais do que um patrocínio, essa parceria reforça valores essenciais para nós e para o universo gamer, como emoção, responsabilidade e diversão. Estamos animados para construir novas experiências e aproximar ainda mais a comunidade gamer de outras formas de entretenimento, como as apostas”, explica Renan Cavalcanti, CMO da EstrelaBet.

Marca da EstrelaBet vai ocupar área principal do unifoem da equipe (Imagem: Divulgação)

Em 2024, a Vivo Keyd Stars alcançou mais de 57 milhões de visualizações ao longo das competições que disputou, segundo o Esports Charts. A organização é reconhecida pelo seu prestígio em títulos como LoL (League of Legends), Rainbow Six e Honor of Kings, contando com uma comunidade gamer altamente engajada e uma torcida ativa nos campeonatos

Segundo Hugo Tristão, CEO da Vivo Keyd Stars, a parceria representa um marco significativo para a organização.

“Estamos muito felizes em retomar nossa parceria com a EstrelaBet, uma empresa que tem a tecnologia e o game em seu DNA. Esse apoio será essencial para impulsionar a performance da equipe e fortalecer ainda mais nossa conexão com a comunidade gamer, que é a verdadeira alma do e-sports”, afirmou.

