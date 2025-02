Integridade nas apostas: Casa de apostas EstrelaBet se une à IBIA

Operadora entrou para o grupo de mais de 140 marcas associadas a entidade que atua na integridade de apostas esportivas.

A casa de apostas EstrelaBet é a mais recente associada da International Betting Integrity Association (IBIA), organização dedicada à integridade das apostas esportivas regulamentadas. Com a adesão, a operadora passa a integrar um grupo de mais de 140 marcas que atuam no combate à manipulação de jogos. No Brasil, a IBIA mantém parceria com o Ministério da Fazenda para fortalecer a transparência no setor.

A parceria com a IBIA reforça a política da EstrelaBet contra a manipulação de jogos, baseada em regulamentação, monitoramento de dados e colaborações estratégicas. A empresa também adota boas práticas internas, mantém acordos com entidades como a Genius Sports e promove ações de conscientização com equipes patrocinadas.

“A parceria com a IBIA, uma instituição de referência global em integridade, reforça nosso compromisso em adotar as melhores práticas e aumentar o rigor na prevenção de manipulações e fraudes, contribuindo para um ambiente mais seguro e transparente para o entretenimento de todos”, afirma Fellipe Fraga, Chief Business Officer (CBO) e Institutional Relations (RI) da EstrelaBet.

A IBIA é uma organização sem fins lucrativos que protege as apostas esportivas regulamentadas contra manipulação de resultados. Sua rede monitora transações de clientes, cobrindo cerca de 50% do mercado global regulamentado e movimentando mais de US$ 300 bilhões anuais (R$ 1,7 trilhões)

“Estamos muito satisfeitos que a EstrelaBet tenha se tornado membro da IBIA, integrando uma lista crescente de operadores licenciados no Brasil comprometidos com a manutenção dos mais altos padrões de integridade nas apostas. Essa parceria amplia o alcance da nossa rede de monitoramento de integridade em apostas de classe mundial, apoiando os esforços para proteger o recém-regulamentado mercado brasileiro de apostas esportivas online”, destacou Khalid Ali, CEO da IBIA.

“Estamos entusiasmados em trabalhar em estreita colaboração com a EstrelaBet para proteger seus clientes e sua operação de apostas contra as ameaças de corrupção relacionadas às apostas”, acrescentou.