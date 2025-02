Saiba quem é Douglas Petrocino, o novo diretor de tecnologia da EstrelaBet

O executivo terá a missão de aprimorar a experiência dos usuários da plataforma da companhia.

A operadora de apostas esportivas EstrelaBet anunciou o Douglas Petrocino como o novo diretor de tecnologia. O executivo, que tem experiência em transformação digital e infraestrutura de TI, terá a missão de aprimorar a experiência dos usuários da plataforma da companhia.

Petrocino é formado em Ciência da Computação pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), possui um MBA pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e especialização em liderança pelo IP Leadership Institute. O executivo já passou por empresas como Wildlife Studios, AB InBev, International Paper, IBM e Sprint, atuando em áreas como computação em nuvem, inteligência artificial, automação e segurança digital.

“A tecnologia é um pilar estratégico para a EstrelaBet, e a chegada de Douglas será fundamental para elevar nosso patamar. Contamos com sua liderança para trazer diferenciais e aprimorar a experiência dos nossos clientes”, comentou o CEO da EstrelaBet, João Gerçossimo.

“A EstrelaBet já é referência no setor, e minha missão é acelerar essa jornada de inovação e excelência. Continuaremos investindo em tecnologia para garantir segurança, melhor experiência e entretenimento para nossos clientes”, afirmou Douglas Petrocino.

No mês passado, a EstrelaBet renovou o acordo com a CazéTV para patrocinar as transmissões esportivas do canal do YouTube. A empresa de apostas vai anunciar durante as transmissões de jogos do Campeonato Brasileiro e do Paulistão em 2025.

