Apostas na América Latina: Estudo prevê que Brasil terá mais de 50% do mercado em 2028

O Brasil tem sido muito procurado pelas operadoras de apostas. Até o momento mais de 200 marcas já solicitaram licença para operação no país.

O Brasil deve representar mais de 50% do mercado de apostas online da América Latina em 2028, segundo relatório da Vixio GamblingCompliance. Segundo o estudo, o mercado latino-americano regulamentado de apostas online deve atingir US$ 12,3 bilhões (R$ 61,5 bilhões) em 2028, um aumento considerável em relação aos US$ 2,5 bilhões (R$ 12,5 bilhões) estimados para 2024.

De acordo com publicação do site Yogonet, a transição do Brasil para uma potência regulamentada em apostas online é vista como crucial para o mercado. Em 2025, o país deverá gerar uma receita de US$ 2,9 bilhões (R$ 14,5 bilhões), representando 47% do mercado latino-americano. Até 2028, a receita pode chegar a US$ 6,3 bilhões (R$ 31,5 bilhões), consolidando a liderança brasileira e ultrapassando os 50% do total da América Latina.

A Vixio aponta que a América Latina, antes um mercado emergente, está se consolidando com a implementação de marcos regulatórios em diversos países. Colômbia, Panamá, Peru e algumas províncias da Argentina já têm regulamentações, enquanto Brasil, Chile, México e Equador estão em diferentes estágios de implementação.

O rápido crescimento no Brasil também demonstra o interesse de operadores internacionais. O país já registrou mais de 200 pedidos de licenças federais para jogos online, destacando o potencial do mercado.