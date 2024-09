CPI ouvirá Fazenda e Abaesp sobre transações e combate a operações suspeitas em apostas esportivas

Depoimentos foram solicitados pelo senador Carlos Portinho (PL-RJ).

Brasília.- Nesta terça-feira (3), às 14h30, representantes do Ministério da Fazenda e da Associação Brasileira de Apostas Esportivas (Abaesp) serão ouvidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas (CPIMJAE). A reunião abordará transações financeiras e medidas para combater operações suspeitas.

Conforme a Agência Senado, O secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena, irá esclarecer sobre as transações de pagamentos para apostas de quota fixa. O senador Carlos Portinho (PL-RJ), autor do requerimento para a oitiva, afirmou que a Lei 14.790 de 2023 estabelece regras para essas transações e é necessário verificar se estão sendo seguidas.

“As instituições financeiras e de pagamento que permitem transações relacionadas à apostas devem seguir regras e guardar determinados dados para possibilitar o poder público o rastreamento de movimentações suspeitas e criminosas, tais como lavagem de dinheiro. Sendo assim, é fundamental para esta Comissão Parlamentar de Inquérito conhecer detalhes sobre os mecanismos utilizados pelas operadoras de apostas para suas transações de pagamentos”, disse o senador no requerimento.

Na segunda parte da reunião, Rodrigo Alves, presidente da Abaesp, será ouvido sobre o papel das empresas de apostas esportivas na prevenção e combate à manipulação de resultados. O senador Carlos Portinho, autor do requerimento, busca esclarecer as políticas e diretrizes internas das empresas de apostas no Brasil.

O requerimento destaca que o mercado de apostas esportivas no Brasil movimenta valores bilionários. Segundo o Banco Central, os brasileiros gastaram cerca de R$ 54 bilhões em 2023 com jogos e apostas online. Além disso, um relatório da corretora XP, divulgado no início de 2024, estima que o mercado movimenta entre R$ 100 e 120 bilhões por ano.

